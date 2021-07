Kate Middleton rompe la tradizione: niente foto per il compleanno di Goerge

editato in: da

Kate Middleton a Euro 2020: blazer memorabile e la disperazione con George

George, il primogenito di Kate Middleton e William, compie 8 anni il prossimo 22 luglio. Ma questa volta è altamente probabile che i Duchi di Cambridge non condivideranno nuove foto del figlio, come è tradizione per i membri senior della Famiglia Reale.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, Kate Middleton e William si rifiutano di pubblicare nuove foto di George dopo quanto accaduto allo stadio di Wembley durante le partite Inghilterra-Germania e Inghilterra-Italia, alle quali ha assistito il Principino.

In quelle occasioni, George è stato esposto a critiche infruttuose ed è stato preso di mira sui social al punto da preoccupare seriamente William e Kate, sempre molto attenti a mostrare in pubblico i figli, proprio per evitare che vengano esposti a commenti futili e crudeli per come era vestito.

Di conseguenza, la biografa reale, Angela Levin, ha suggerito che quest’anno Lady Middleton potrebbe rompere la tradizione, evitando di pubblicare nuove immagini del primogenito per proteggerlo dall’attenzione dei media e soprattutto dei social.

Una decisione che, se attuata, costerà non poco alla Duchessa di Cambridge, nota appassionata di fotografia. Tanto che durante il primo lockdown indisse un concorso fotografico che immortalasse il Paese in un momento così difficile.

Da quando sono nati i suoi figli, Kate ha dato il via alla consuetudine di ritrarli da sé, pubblicando le foto in occasioni speciali, come per i compleanni o il primo giorno di scuola. Lady Middleton è di solito anche l’autrice delle cartoline di Natale di famiglia. Probabilmente anche in occasione degli 8 anni di George, avrà già realizzato delle immagini particolari per celebrare l’augusto genetliaco del futuro Re d’Inghilterra. Ma, allo stato attuale, non è detto che la Duchessa le mostri in pubblico.

Infatti, secondo l’esperta, William e Kate sono stati spiacevolmente sorpresi dalla cattiveria con cui George è stato preso di mira. “Ci sono voci secondo cui potremmo non vedere la fotografia [del principe George] per i suoi otto anni, perché sono stati così sconvolti dalla maleducazione delle persone che hanno preso in giro un bambino di 7 anni”.

Roya Nikkah, esperto reale, ha elogiato i metodi educativi di William e Kate e ha sostenuto la loro scelta di portarlo allo stadio, vestendolo in giacca e cravatta, secondo il protocollo di Corte: “Si tratta di un dovere ufficiale per il Principe George, anche se ha 7 anni”.