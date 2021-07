Kate Middleton tradita dall’emozione con George. Ma il blazer bianco è memorabile

editato in: da

Kate Middleton a Euro 2020: blazer memorabile e la disperazione con George

Kate Middleton sempre impeccabile e rispettosa del protocollo, durante la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è stata travolta dalle emozioni, trascinata dal figlio George: prima la gioia, poi la disperazione. Ma nonostante tutto la sua giacca bianca, firmata Zara, resta il capolavoro di Wembley.

Tutto il mondo sa che l’Italia è campione d’Europa, ma la nostra vittoria ha bruciato non poco ai Reali inglesi. Nemmeno Kate Middleton e William, allo stadio insieme al primogenito George che il prossimo 22 luglio compie 8 anni, sono riusciti a restare impassibili di fronte alla sconfitta della loro nazionale ai rigori.

Anzi, la Duchessa di Cambridge ha stupito tutti per la palese manifestazioni delle sue emozioni, lasciandosi andare anche a un abbraccio in pubblico con il Principino per consolarlo dell’esito della partita. Per altro, George ha cercato conforto anche tra le braccia di papà William.

Ma non è stato l’unico cedimento di Kate. Dopo i sorrisi di trionfo iniziali a seguito del goal dell’Inghilterra, il volto di Lady Middleton si è spento nel corso della partita, fino a coprirselo con le mani in segno di disperazione al momento della sconfitta.

Nonostante sia stata tradita dall’emozione, ma in fondo anche la Regina in occasioni speciali a versato lacrime composte in pubblico, il look da stadio di Kate è ancora da 10 e lode.

Dopo la giacca rossa sfoggiata durante Inghilterra-Germania, la Duchessa sceglie di nuovo il brand Zara per il blazer bianco indossato durante la finale. E lo ha abbinato a una t-shirt bianca e a dei pantaloni scuri, con un dettaglio speciale: gli orecchini rossi, omaggio alla sua Nazionale.

D’altro canto, come la giacca rossa di Mary di Danimarca, non è bastato il superlativo blazer di Lady Middleton a portare fortuna alla sua squadra, sconfitta dall’Italia ai rigori.

I Duchi di Cambridge comunque con il fair play che li contraddistingue hanno condiviso un messaggio sul loro profilo Twitter in cui malgrado il cuore spezzato si congratulano con gli Azzurri per la vittoria.