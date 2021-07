Euro 2020, il cambio d’abito di Kate per la finale e l’esultanza di George

editato in: da

Kate Middleton in rosa a Wimbledon: l’abito chemisier conquista tutti

Kate Middleton non perde un colpo: dopo la quarantena, ha scelto di presenziare a due eventi importantissimi nello stesso giorno, la finale maschile di Wimbledon e allo stadio di Wembley per la finale tra Italia e Inghilterra. Un’occasione unica per lei, insieme a parte della propria famiglia: il Principe William e il figlio George di Cambridge.

Il look proposto da Kate per la finale tra Italia-Inghilterra non ha deluso (ma dopotutto non lo fa mai). Ha optato per un grande classico: il black and white, che è sempre una sicurezza: elegante e di grande raffinatezza. La Duchessa di Cambridge tiene moltissimo ai suoi outfit e non fa mai scelte casuali (sì, neanche questa volta). Infatti, non sono passati inosservati i meravigliosi orecchini rossi, un probabile tifo per la sua Inghilterra.

Dopo le polemiche per essere stata alla finale femminile di Wimbledon – la Duchessa si trovava in isolamento – non poteva di certo mancare alla finalissima di Euro 2020, al fianco di William e George, come già era avvenuto per la partita tra Inghilterra – Germania. Un annuncio diramato da Kensington Palace aveva confermato l’isolamento di Kate, poiché era entrata in contatto con una persona positiva al Coronavirus: la Duchessa aveva scelto di auto-isolarsi nella propria abitazione. Stando alla legge inglese attualmente in vigore, Kate sarebbe dovuta rimanervi per dieci giorni esatti.

Tuttavia, la Duchessa si è mostrata a Wimbledon per la finale femminile e maschile: durante quest’ultima occasione, ha sfoggiato un meraviglioso abito chemisier sulle tonalità del rosa – un colore che le è tanto caro. Il look per Italia – Inghilterra, tuttavia, l’ha resa ancora una volta maestra di stile. Indubbiamente casual, molto comodo: una giacca e maglietta bianca, con un pantalone nero. E poi è decisamente piaciuta la scelta di puntare sugli orecchini rossi, una nota di colore che l’ha resa aggraziata e non solo: super tifosa!

Oltre Kate, c’è però una grande star alla finale di Euro 2020, che aveva già conquistato i cuori di sudditi e tifosi durante la partita Inghilterra – Germania. L’esultanza di George per la squadra di calcio ha fatto sorridere i più: prove da piccolo Re, agghindato per l’occasione importante. Insieme alla mamma e al papà, George ha osservato i giocatori dell’Inghilterra portare in vantaggio la sua squadra sull’Italia al secondo minuto dal fischio di inizio per un goal di Luke Shaw. Il tifo sfrenato del Principino è stato davvero un momento delizioso e memorabile.