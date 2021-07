Kate Middleton, il messaggio segreto per Meghan Markle e Harry

editato in: da

Meghan Markle e soprattutto Harry annunciano nuove rivelazioni sulla vita a Palazzo e Kate Middleton invia ai cognati un messaggio segreto che ha il sapore della sfida, se non della minaccia.

In sintesi il messaggio di Kate Middleton è questo: lei e William non faranno nessun passo indietro nei confronti della Megxit e non hanno intenzione di cedere in nessun aspetto.

Dopo l’annuncio di Harry della pubblicazione di 4 libri di memorie dove svelerebbe dettagli sulla vita di Corte che potrebbero mettere in difficoltà la Monarchia e creare non pochi imbarazzi, la reazione di William e Kate è quella di combattere e di non farsi scoraggiare dall’atteggiamento dei Sussex.

Il messaggio indiretto dunque che William e Kate hanno dato a Harry e Meghan è che non si tireranno indietro nella faida e se c’è da combattere, combatteranno senza risparmiarsi per difendere la Corona, la Regina e la Famiglia Reale. Non hanno in alcun modo intenzione di cedere di un passo di fronte alle non poco velate minacce dei Sussex.

Ormai è noto che Harry decise di fare la famosa intervista a Oprah Winfrey dopo aver saputo che avrebbe dovuto rinunciare ai titoli militari a causa della Megxit e la Regina non si è opposta.

L’esperto reale Duncan Larcombe, autore di Prince Harry: The Inside Story, ha affermato che Kate e William stanno inviando messaggi in codice ai Sussex in cui intendono sottolineare che la vita continua anche senza Harry e Meghan nella Famiglia Reale.

L’esperto ha dichiarato a Closer: “William e Kate hanno mantenuto un silenzio dignitoso, ma ora lasciano che siano le loro azioni a parlare. È quasi come se stessero inviando un messaggio segreto a Harry e Meghan dicendo: ‘Andremo avanti, siamo ancora qui, non ci tireremo indietro, andiamo avanti’.” Come a dire che la Monarchia sopravvivrà con dignità nonostante gli strali lanciati da Harry e Meghan.

In sintesi, il messaggio di Lady Middleton al cognato è questo: “La vita continua, con o senza di lui“.

Quando Harry è tornato a Londra per la statua di Diana, si sperava in una riconciliazione con William e Kate. Ma il secondogenito di Carlo ha semplicemente svolto il suo compito ed è ripartito per la California da dove ha di nuovo tuonato contro la Famiglia Reale. E ora pare che anche la Regina Elisabetta abbia perso ogni speranza, al punto da adottare la strategia dell’indifferenza nei confronti del nipote e di sua moglie Meghan.

In sintesi, Kate e William concordano con Sua Maestà: i Sussex facciano e dicano quello che vogliono, noi andiamo avanti per la nostra strada.