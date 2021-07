Harry torna a Londra: i piani della Regina fanno tremare lui e Meghan Markle

Dopo tutto, Harry potrebbe tornare a breve a Londra per motivi di lavoro, ma non è detto che incontri la Famiglia Reale. E intanto, stando agli esperti di Corte, la Regina potrebbe avere in serbo per lui e Meghan Markle dei progetti ben più duri del divieto di utilizzare i titoli nobiliari.

L'ultima volta che Harry ha messo piedi a Londra, lo scorso primo luglio per l'inaugurazione della statua di sua mamma Diana, la Regina gli ha offerto un pranzo al Castello di Windsor.

E lui dopo aver assistito alla cerimonia a Kensington Palace e forse filmato con l'iPhone quanto accadeva nelle stanze private, se ne è tornato a Montecito da Meghan, per annunciare poco dopo l'uscita di ben 4 libri di memorie. Il primo sarà pubblicato nell'anno del Giubileo di platino per i 70 anni di regno di Elisabetta, giusto per guastarle i festeggiamenti, e il secondo programmato, in modo davvero indelicato, dopo la morte di Sua Maestà.

Se questo è il risultato della sua visita londinese, chissà cosa ci si dovrà aspettare la prossima volta. Secondo People, il ritorno di Harry a casa non dovrebbe essere troppo lontano. Infatti, la BetterUp, società di coaching e salute mentale, di cui il Principe è recentemente diventato chief impact officer, sta espandendo le sue attività anche in Gran Bretagna, proprio su suggerimento di Harry. Dunque, è probabile che questo richieda la sua presenza a Londra, volendo contribuire in modo concreto ai progetti in atto. Il rientro nella capitale inglese potrebbe avvenire il prossimo autunno.

Intanto, la Regina non si lascia scomporre dalle indirette minacce del nipote con i suoi libri-scandalo. Secondo un amico di Harry, la sua più grande preoccupazione è stata quella di essere messo da parte, come è accaduto per suo zio Andrea, è sempre stato angosciato di aver poco tempo per fare la differenza, prima che i media si interessassero più a suo nipote George, primogenito di William e Kate Middleton, che a lui.

Dunque, la possibilità che dopo i titoli militari anche quelli nobiliari, a causa della Megxit, gli fossero negati, lo ha messo ulteriormente in agitazione.

Ma secondo gli esperti reali, come riporta l'Express, Elisabetta potrebbe avere in serbo per Harry e Meghan Markle progetti ben più severi. Infatti, stando a Ingrid Seward, la Regina potrebbe semplicemente ignorarli, "anziché dare a loro altri pretesti per criticare la Monarchia".

Prosegue l'esperta: "Non credo che rimuovere i titoli farebbe molta differenza e sembrerebbe meschino. Non penso che la Regina abbia intenzione di farlo in questo momento. Sarebbe molto più lesivo ignorarli e basta". Per i Sussex, stando alla Seward, l'indifferenza di Elisabetta sarebbe una punizione ben più disonorante che il divieto di farsi chiamare Duchi.