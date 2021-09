La Regina Elisabetta non è entusiasta delle idee sulla Monarchia di Carlo

editato in: da

Regina Elisabetta, chi sono i suoi 10 pronipoti

La Regina Elisabetta è contrariata e non è affatto entusiasta delle idee sulla Monarchia del Principe Carlo, il suo primogenito. Il legame tra Carlo ed Elisabetta è sempre stato molto altalenante. Primo in linea di successione, sappiamo bene tutti che il figlio preferito della Regina è Andrea, nonostante gli scandali a corte e le ombre sul suo passato. C’è grande indecisione a Palazzo, soprattutto perché l’indice di gradimento del popolo inglese è più gentile verso Kate e William.

La visione sul futuro della Monarchia del Principe Carlo ha contrariato totalmente Elisabetta, secondo quanto riportato dal Mirror. Sappiamo che vorrebbe infatti puntare a uno sconvolgimento della Royal Family una volta divenuto Re. Un’idea ambiziosa, una Monarchia snella, con solo sette reali anziani a gestire gli eventi ufficiali. A riguardo, Carlo ha già litigato con il fratello Andrea, perché voleva togliere la protezione alle Principesse Beatrice ed Eugenia.

Oltretutto, vorrebbe anche trasformare Buckingham Palace in un museo aperto in ogni momento dell’anno, oltre che svariate residenze reali. Come ha reagito la Regina alla notizia? Molto male: l’Express ha infatti sottolineato che “per fortuna” c’è ancora Sua Maestà. L’indice di gradimento verso Carlo è ai minimi storici, in particolare dopo le rivelazioni del figlio Harry e per la faccenda del suo valletto, Michael Fawcett.

L’esperto reale ha affermato che la Regina non è per nulla soddisfatta dei piani di Carlo per il futuro e che, anzi, è abbastanza delusa. “Vorrebbe che Buckingham Palace rimanesse una sorta di casa di famiglia. Sua Maestà la Regina per il momento si sposterà tra il Castello di Windsor, che è la sua base principale londinese, e Buckingham Palace per almeno due giorni a settimana”. Per quanto il Principe si stia impegnando per rinnovare la Monarchia, sembra proprio che non farà di testa sua molto presto.

C’è tanto scetticismo nel futuro di Carlo. Il popolo inglese preferirebbe una Monarchia più giovane, con Kate e William a modernizzarla. Quest’ultimi sono infatti secondi nel favore degli inglesi: al primo posto svetta Elisabetta, verso cui il popolo nutre profonda stima e rispetto. Il suo è il Regno più lungo, con una vita votata alla Corona, al fianco di suo marito, il Principe Filippo, scomparso ad aprile. Non resta che capire se favorirà davvero l’ascesa al trono di William e Kate o se darà infine fiducia a Carlo, magari anteponendo l’istinto materno. Qualcosa, però, ci dice che potrebbe non essere una decisione tanto scontata.