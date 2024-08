Re Carlo, ultime notizie: Camilla contraria alla rivelazione della malattia

Fonte: Getty Images Re Carlo e Regina Camilla

La Regina Camilla? Non era proprio entusiasta all’idea di condividere i dettagli sulla malattia di Re Carlo: è questo quanto si apprende dall’ultima indiscrezione in salsa Royal. Siamo stati abituati, del resto, a un altro tipo di comunicazione. Qualcuno forse ricorda la filosofia della Regina Elisabetta II, “Never complain, never explain”, ovvero “mai lamentarsi, mai spiegare”. Ci ha creduto fino alla fine, quando, pochi giorni prima di morire, ha incontrato la Prima Ministra britannica, e il mondo non sospettava minimamente dei suoi problemi di salute.

Camilla era contraria alla rivelazione della malattia di Re Carlo

Che Re Carlo sognasse una Monarchia diversa, tutti lo sapevano (e se lo aspettavano) a Palazzo. L’eterno Principe è spesso stato in disaccordo con alcune scelte della Regina Elisabetta. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un Sovrano in grado di comunicare la malattia al popolo, con l’obiettivo di sensibilizzare. Il 2024 è stato un anno nerissimo per la Famiglia Reale: sebbene non sia ancora finito, tutto è iniziato con l’operazione all’addome di Kate Middleton, la Principessa del Galles, e poi l’operazione del Re alla prostata. Alla Principessa e al Re è stato diagnosticato il cancro, e nessuno dei due si è nascosto dietro la patina del Palazzo.

Secondo Robert Jobson, tuttavia, la Regina Camilla non era d’accordo di condividere le informazioni sulla salute di Sua Maestà il Re. “La Regina Camilla era inizialmente contraria a rivelare le sue condizioni, ma il Re l’ha ignorata, poiché riteneva che fosse un’opportunità per prendere l’iniziativa e, così facendo, incoraggiare gli uomini che manifestavano sintomi simili a cercare tempestivamente cure mediche”. Il Re si è sottoposto a un intervento alla prostata a gennaio e il 5 febbraio ha rivelato la diagnosi di cancro.

La scelta di Re Carlo, che ha ignorato Camilla

Nel corso dei mesi, sono stati rivelati ben pochi dettagli in merito allo stato di salute del Re (così come di Kate Middleton). L’unica conferma di Buckingham Palace? Re Carlo non ha il cancro alla prostata. Nonostante la mancanza di dettagli, i sudditi si sono precipitati su internet alla ricerca di informazioni, tanto da informarsi sull’ingrossamento benigno della prostata. La scelta, alla fine, si è rivelata vincente, perché ha aperto la strada a un nuovo modo di comunicare. “Una nuova Era di trasparenza in materia di salute legata alla Famiglia Reale”.

L’estate a Balmoral

Intanto, il Re è pronto a ritirarsi momentaneamente a Balmoral. Dopo aver iniziato negli scorsi mesi il trattamento contro il cancro, ha preso parte a numerosi eventi pubblici, senza mai venire meno al suo impegno istituzionale. Ma ora è tempo di riposo, e in famiglia, al fianco dell’amato figlio William e di Kate Middleton, che per lui è “la figlia che non ha mai avuto”. Ovviamente, a Balmoral si riunirà la Famiglia Reale al completo, fatta eccezione per Meghan Markle e Harry, che non sono stati invitati. La pianificazione del viaggio in Scozia di Kate è un ottimo segno: vuol dire che la Principessa si sente meglio, tanto da affrontare il momentaneo trasferimento. E il Re non potrebbe esserne più felice.