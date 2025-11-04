Le donne di Buckingham Palace hanno influenzato il sovrano, spingendolo alla scelta e a un comunicato molto delicato e d'impatto

IPA La scelta di Re Carlo su Andrea è stata "dettata" da Kate e Camilla

La decisione di rimuovere tutti i titoli a suo fratello Andrea è stata decisamente sofferta per Re Carlo. Una vicenda che ha generato molta sofferenza nel corso di questi anni, oltre a portare vergogna sulla Famiglia Reale.

Alla fine, per quanto per alcuni sia “too little too late”, il passo è stato compiuto e distanza è stata posta nei confronti di una figura molto discutibile. Ciò non mette a tacere le critiche, ovviamente, considerando anche il cuscino d’oro sul quale Andrea potrà poggiarsi, spesato dal sovrano (privatamente), ma è qualcosa. La spinta decisiva in questa direzione? È giunta da Kate Middleton e dalla Regina Camilla.

Le donne di Buckingham Palace

Forte la volontà di chiudere una volta per tutte uno dei capitoli più imbarazzanti della monarchia. Così la Principessa del Galles, Kate Middleton, e la Regina Camilla, hanno fatto pressione su Re Carlo per fare la cosa giusta.

Il comunicato diffuso è stato molto chiaro: “Sua Maestà ha avviato un procedimento formale per rimuovere il trattamento, i titoli e gli onori al Principe Andrea”. Un messaggio fermo e di compassione, proseguito anche con parole di solidarietà alle vittime di abusi.

Proprio quella sensibilità nel linguaggio, secondo fonti interne, porterebbe la firma congiunta di Camilla e Kate, sostenute dal principe William, da tempo desideroso di chiudere la questione. È chiaro come tutto ciò rientri anche in un processo che mira a trasportare la monarchia in una fase più moderna. Di certo William non intende dare inizio al proprio regno con i gravosi pesi del passato della sua famiglia. Per quello basta e avanza suo fratello Harry.

Camilla è del resto da anni impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. Avrebbe dunque insistito sull’inserimento di un messaggio di sostegno alle vittime. Dietro tale fermezza si nasconde poi anche un vissuto personale. Ha infatti raccontato d’essere stata aggredita da ragazza, così come d’aver denunciato l’uomo. La scelta di estromettere Andrea, dunque, non è solo questione di immagine. É una presa di posizione morale di cui si aveva bisogno da tempo.

Kate Middleton, nuova bussola morale

Che il ruolo di Kate Middleton a corte sia ormai da anni sempre più importante, è cosa evidente a tutti. È altrettanto evidente anche il rafforzamento del legame con Carlo. È convinta che la monarchia debba voltare pagina e guardare avanti e, insieme a William, avrebbe spinto affinché la dichiarazione ufficiale parlasse al cuore delle persone, riconoscendo apertamente e chiaramente il dolore delle vittime.

Ne ha parlato l’esperta reale Hilary Dordwich, che ha sottolineato come tra William e lo zio Andrea si sia creata da tempo una frattura insanabile. Il tutto aggravato dai commenti denigratori del Duca su Kate. È tempo, dunque, di una nuova immagine per la Corona britannica, in attesa che la successiva incoronazione porti anche a delle trasformazioni più fattuali e concrete.