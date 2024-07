Kate Middleton, ultime notizie: il desiderio della Regina Elisabetta si è avverato

Fonte: Getty Images La Regina Elisabetta è stata lieta di accogliere Kate Middleton nella royal family

La Regina Elisabetta ci aveva visto lungo su Kate Middleton. Nonostante la Principessa del Galles non abbia nobili natali è stata subito accolta a braccia aperte dalla defunta sovrana che con il matrimonio del Principe William ha di fatto cambiato le sorti della monarchia inglese. Mentre la 42enne continua la sua lotta contro il cancro, nel Regno Unito è emerso il motivo per cui Queen Elizabeth ha subito accettato Lady Middleton nella sua famiglia nonostante non abbia neppure una goccia di sangue blu.

La Regina Elisabetta ha subito approvato Kate Middleton

Kate Middleton e la Regina Elisabetta avevano un forte legame. Fin da subito la madre di Re Carlo aveva capito che quella ragazza così comune, ma allo stesso tempo così speciale, poteva fare la differenza nella royal family e portare così la monarchia inglese ai fasti di un tempo. “Kate appariva sempre calma. Sua Maestà era attratta dal suo approccio sensato quando entrava in scena”, ha spiegato lo scrittore e royal expert Robert Jobson, nel suo nuovo libro dal titolo Catherine, the Princess of Wales: A biography.

“La Regina la trovava molto educata e di buon carattere, e le piaceva il modo in cui interagiva con i membri della famiglia. Sembrava molto a suo agio”. Elisabetta aveva dunque subito capito che Kate poteva essere la persona giusta per far guadagnare ai Windsor nuova popolarità. Un raggio di luce che poteva squarciare le nuvole lasciate dal fallimento del matrimonio tra Carlo e l’amatissima Lady Diana e, poi, dalla tragica scomparsa di quest’ultima nell’incidente avvenuto a Parigi nel tunnel dell’Alma.

Per questo la Regina aveva dato a Kate tutto l’aiuto possibile per inserirla a corte nonostante il suo status di commoner, figlia di una ex hostess e di un ex pilota di linea. La stessa Middleton in una vecchia intervista aveva definito la nonna acquisita “una guida gentile ed indispensabile”.

E la Regina Elisabetta ci aveva visto decisamente lungo: oggi Kate Middleton è la royal più amata dai sudditi e non solo. La battaglia contro il cancro l’ha avvicinata ancora di più alle persone, l’ha resa più umana e fragile ma più combattiva e determinata. Un esempio per tutti.

Jobson ha però spifferato che Kate, insieme a William, avrebbe fatto delle richieste ben precise ai Windsor prima del loro matrimonio celebrato nel 2011. “Prima di unirsi a The Firm ha saggiamente stabilito alcune regole fondamentali. Non si sarebbe fatta incasellare nello svolgimento di particolari mansioni e ha insistito per avere alla fine la sua quota completa di congedo di maternità, lontano dai riflettori dei media e del pubblico”.

Kate ha sottolineato ai reali che la sua priorità sarebbe stata mantenere un equilibrio tra l’assunzione di doveri reali e la promozione di una vita familiare felice. “Questo non significava che non avrebbe svolto doveri reali; tutt’altro”, ha sottolineato Jobson. “Ma voleva offrire il suo patrocinio solo ad enti di beneficenza vicini ai suoi interessi e approfondire il loro scopo con uno studio approfondito”.

Kate Middleton e gli ultimi giorni di vita della Regina Elisabetta

Kate e William sono stati un sostegno importante per la Regina Elisabetta durante i suoi ultimi giorni di vita. The Queen aveva trovato conforto nei nipoti prima di esalare l’ultimo respiro. “La sua salute peggiorò rapidamente nel corso dei tre mesi successivi – ha raccontato Jobson – Lottava terribilmente contro la vista che peggiorava e aveva difficoltà persino a sollevare una teiera per riempire la tazza. Sua Maestà riusciva a malapena a vedere e non aveva la forza”.

E poi: “Si innervosiva terribilmente perché odiava creare confusione, rovesciando il contenuto sul vassoio. Chiedeva una pentola più piccola e si innervosiva quando il personale si dimenticava e portava quella grande”. Parlando di William e Kate, l’esperto ha poi aggiunto: “Mentre le sue forze si affievolivano, le è stato di immenso conforto sapere che la monarchia poteva essere affidata alle due generazioni successive”. L’ennesimo atto di lealtà nei confronti della corona, alla quale Elisabetta è sempre stata devota.