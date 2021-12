Il Principe Andrea e quella speranza di proteggere la Regina Elisabetta

Elisabetta, le gaffe di Presidenti e First Lady con la Regina

Uno dei legami più belli della Royal Family inglese è indubbiamente quello tra la Regina Elisabetta e il Principe Andrea. Non è un mistero: è sempre stato il suo figlio prediletto. Sì, non si dovrebbe dire, ma la Regina in qualche modo ha avuto un debole per Andrea: dura – forse troppo – con Carlo, ma non con lui, a cui ha perdonato tutto, anche le recenti accuse. E ora è il turno di Andrea, che vuole proteggerla a tutti i costi, evitando il tribunale.

Il Principe Andrea vuole proteggere la Regina Elisabetta

Le accuse mosse da Virginia Roberts nei confronti del Principe Andrea non sono state semplici da gestire. Il Duca ha negato tutto ciò che è stato avanzato nei suoi confronti – incluse molestie e violenze – ma agli amici ha detto che il suo primo obiettivo è di proteggere la Monarchia, e non gli importa il prezzo da pagare. Tra l’altro, vuole difendere quella stessa Monarchia che gli ha voltato (almeno in parte) le spalle.

L’unica a rimanere al fianco del Principe è stata la Regina Elisabetta (oltre che Sarah Ferguson, l’ex moglie). Carlo, Anna ed Edoardo, invece, hanno scelto una via precisa: si sono allontanati da lui. E al Principe Andrea, dopo lo scandalo, è stato “negato” di prendere parte pubblicamente alla cerimonia di nozze della figlia Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi.

Il legame tra il Principe Andrea ed Elisabetta: è sempre stato il suo preferito

Il Duca di York è ormai stato esentato dai suoi doveri reali. Dal 2019 ad oggi, sono ben pochi gli eventi a cui ha preso parte. Insieme ai suoi legali, secondo quanto riporta il Mirror, sta visionando la strategia legale difensiva. Il suo forte desiderio, tuttavia, è quello di evitare il tribunale, per proteggere la Regina Elisabetta e la Monarchia da uno scandalo senza eguali, che potrebbe causare un danno di immagine importante.

Del resto, era circolata la notizia che voleva persino risposare Sarah Ferguson, ma solo in un caso: una volta archiviata la causa. La Regina ha protetto Andrea per tutta l’estate, che hanno trascorso insieme. Un evento che non è passato inosservato, e che ha mostrato il lato “tenero” di una delle sovrane più rispettate di sempre nel corso della storia.