Eugenia di York incinta con l’abito floreale comodo (e low cost)

Fonte: Getty Images Eugenia di York incinta con l'abito low cost

Eugenia di York è incinta del suo secondo figlio e non è mai stata tanto deliziosa. Merito della sua fresca eleganza, ma anche di un gusto in fatto di stile a dir poco impeccabile. Durante la gravidanza è naturale andare alla ricerca di capi che siano comodi e avvolgano il pancione con grazia e dolcezza, ma anche l’occhio vuole la sua parte. Semplice ma super femminile, l’abito floreale che ha indossato in occasione della sua ultima visita Reale è perfetto per le giovani donne in dolce attesa. Ed è proprio alla portata di tutte.

Eugenia di York incinta non rinuncia allo stile

Quando Buckingham Palace ha dato il lieto annuncio della seconda gravidanza di Eugenia di York, tutto il Regno Unito ha esultato per la gioia. E anche noi, dobbiamo ammetterlo: la dolce Principessa – nonché figlia di Sarah Ferguson e Andrea di York – è uno dei personaggi più amati della Royal Family e crescendo (ha da poco compiuto 33 anni) non ha fatto altro che accrescere il suo stuolo di fan.

Complici il suo sorriso e i suoi modi sempre garbati ma mai ingessati, che per certi versi ricordano la compianta nonna Elisabetta II, ma anche il suo gran bel senso del gusto. Quando era ragazzina le malelingue sostenevano che Eugenia e la sorella Beatrice somigliassero a Genoveffa e Anastasia, le sorellastre di Cenerentola per intenderci. Ma qualche scivolone è concesso a tutte, specialmente se ancora piccole e inesperte.

Oggi la Principessa Eugenia ha un guardaroba di tutto rispetto e anche in dolce attesa non fa altro che sfoggiare capi che tutte dovremmo avere (a prescindere dal pancione). Indimenticabile il look al suo arrivo all’abbazia di Westminster per il concerto di Natale organizzato da Kate Middleton – quando era già incinta del marito Jack Brooksbank ma nessuno lo sapeva -, con il trench di lana che copriva il pancino. Stavolta, però, dobbiamo ammettere che si è superata.

Eugenia di York, l’abito floreale comodo e low cost per tutte

Non è necessario rinunciare allo stile quando si è in dolce attesa, come hanno dimostrato le tante celebs che non perdono occasione per mettere in bella mostra i loro pancioni. Eugenia di York è dello stesso avviso, come si evince dalle immagini girate in occasione della sua visita al Solent Seascape Project della Blue Marine Foundation, della quale è fiera ambasciatrice.

E proprio sulla scia del suo impegno a favore dell’ambiente contro ogni spreco, le sue scelte sono sempre molto oculate. Il Blurred Floral Trapeze Dress firmato This Is Whistles non è soltanto delizioso, ma il perfetto abito da tenere nell’armadio e riciclare in mille occasioni: non si tratta infatti del classico modello premaman, sebbene sia comodissimo e largo sulla vita in modo da non comprimere troppo il pancione, ma di un vestitino adorabile in pieno stile comfy chic disponibile in tutte le taglie.

C’è anche un altro dettaglio che di certo piacerà alle fan di Eugenia. L’abitino è low cost e alla portata di tutte ed è possibile acquistarlo nello store online del brand inglese a poco più di 200 euro. La Principessa ha solo da insegnare e noi, ben volentieri, prendiamo nota!