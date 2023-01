Carlo caccia Andrea da Palazzo: svelati i retroscena

È di questi giorni la notizia che Re Carlo avrebbe cacciato il fratello minore Andrea da Palazzo e, secondo alcuni rumors, i motivi sarebbero stati finalmente svelati.

A quanto pare, infatti, Virginia Giuffre sta per pubblicare un libro in cui racconterà delle violenze subite da parte del Duca di York quando era ancora minorenne. La pubblicazione potrebbe uscire a ridosso dell’incoronazione di Carlo e buttare ancora fango sulla Monarchia Britannica, già duramente colpita dall’autobiografia-verità del Principe Harry.

Andrea via da Palazzo: i retroscena della decisione di Carlo

La Regina Elisabetta è stata la prima a punire il terzogenito Andrea per via delle accuse di abusi sessuali che hanno aperto il Vaso di Pandora riguardante la frequentazione del Duca di York con il pedofilo Jeffrey Epsen.

In questi giorni, Re Carlo III ha di preso un’altra decisione molto dura nei confronti del fratello, intimandolo a lasciare il Palazzo. A quanto sembra, dietro questa scelta punitiva è ancora una volta legata alle confessioni Virgina Giuffre.

La trentanovenne che ha accusato Andrea di abusi sessuali avvenuti quando lei era ancora minorenne, pare abbia infatti firmato un accordo per pubblicare un libro di memorie. Tale pubblicazione varrebbe milioni e sarebbe il motivo scatenante della decisione di Re Carlo.

La Giuffre, come noto, diversi mesi fa ha anche siglato un accordo milionario con Andrea secondo il quale non avrebbe più potuto parlare delle accuse nei confronti dell’ex Reale, ma pare che tale patto valga solo un anno e a marzo prossimo risulterà scaduto.

Non è da escludere, quindi, che la pubblicazione del libro della Giuffre potrebbe uscire in Primavera, a ridosso dell’incoronazione del Re e che, proprio per questo, Carlo abbia voluto di fatto dissociarsi dal fratello mandandolo via da Buckingham Palace.

Fonte: IPA

Re Carlo furioso: il Palazzo non è posto per Andrea

Da quanto riferito da fonte al The Sun, Re Carlo III avrebbe asserito “Buckingham Palace non è un posto per il principe Andrea” e ciò proprio a causa delle voci sul libro che potrebbe tra qualche mese essere pubblicato a firma di Virginia Giuffre.

Le verità della signora Giuffre sarebbero una vera e propria doccia fredda per la Monarchia Britannica, ancora scossa dalle memoire del Principe Harry che hanno rivelato diversi inquietanti retroscena sulla famiglia.

Da sempre, infatti, Virginia Giuffre sostiene di essere stata aggredita sessualmente da Andrea in tre occasioni quando aveva 17 anni, accuse che il Duca di York ha respinto con decisione ma che gli sono valse la perdita dei titoli reali e militari su volere della madre Elisabetta.

A esperti reali è stato chiesto, secondo loro, come la monarchia reagirebbe al presunto (e temibile) libro della Giuffre e secondo questi la Famiglia Reale probabilmente reagirà nello stesso modo in cui ha reagito al libro del principe Harry e “lo ignorerà”, quantomeno ufficialmente. Di fatto, Andrea (non a torto) sta già “pagando” la sola voce dell’esistenza di questo libro.

Dopo che Carlo ha cacciato il fratello, il Palazzo è stato sottoposto a un progetto di ricostruzione da 369 milioni di sterline in 10 anni, che include lo sventramento e il rinnovo della sua suite, nota come Chamber Floor. Per ora non si sa ancora dove Andrea andrà a vivere, la questione è in questo momento in discussione ma, tra le tante proprietà reali, quella più quotata pare essere St James’s Palace.