Meghan Markle seduce con le spalle nude, ma Harry la dimentica

Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Impossibile non notare Meghan Markle alla cerimonia di chiusura degli Invictus Games 2023, con l’abito ad alta seduzione che scopre le spalle in modo semplicemente impeccabile. Un evento a cui il marito Harry tiene come poche altre cose al mondo e che per lui rappresenta di anno in anno l’occasione per celebrare i veterani di guerra, ma soprattutto per dar loro la possibilità di gareggiare e trionfare nonostante la disabilità permanente. C’è chi non ha visto nel look di Meghan un affronto e un modo per rubare la scena a Harry che, dal canto suo, l’ha completamente dimenticata nel suo discorso finale.

Meghan Markle scopre le spalle con l’abito da 1.000 euro

Non si può dire che Meghan Markle si impegni per passare inosservata. Anzi, tutt’altro. Dopo giorni di gare gli Invictus Games 2023, ideati e organizzati dal marito Harry, sono giunti alla loro conclusione, riconfermandosi ancora una volta evento importantissimo. La mission è chiara: donare dignità ai veterani di guerra che abbiano una disabilità permanente ma anche dar loro la possibilità di esser protagonisti, mettendo a frutto le proprie doti in uno spirito di leale e amichevole competizione.

Fonte: Getty Images

Sapevamo che Harry avrebbe tenuto il consueto discorso di chiusura durante la cerimonia finale, ma quel che non potevamo immaginare è che Meghan avrebbe brillato in modo così lampante. Per l’occasione la (ex) Duchessa del Sussex ha scelto un abito ad alto tasso di seduzione che lascia scoperte le spalle. Si tratta del modello Raylene del brand Cult Gaia da 1.000 euro, realizzato in un tessuto che gioca di consistenze e tagli strategici, formando un motivo floreale quasi grafico che rende l’insieme il perfetto mix di classico e contemporaneo.

Il colore turchese, poi, è stato più che appropriato per esaltare la sua pelle di seta che ha coperto appena sul viso, grazie al make up fresco e naturale. Il tocco di classe? Le immancabili décolleté nude con tacchi vertiginosi firmate Aquazurra, che ormai sono uno dei pezzi forti del guardaroba di Meghan.

Harry si commuove ma dimentica Meghan

C’è chi ha visto nella scelta di Meghan l’ennesimo affronto al marito, accusandola di essere inadeguata con i suoi look d’alta moda e super glamour, fuori luogo per un evento come gli Invictus Games che hanno uno scopo nobile e non sono certamente una passerella per agghindarsi e mettersi in bella mostra. Ma la Markle non ha mai nascosto la sua passione per lo stile e, del resto, il suo sguardo rapito nei confronti di Harry lascia intendere tutt’altro: come ogni donna innamorata, voleva semplicemente essere al TOP per lui.

Critiche a parte, quel che è balzato agli occhi (anzi, alle orecchie) dei presenti è stato un dettaglio non di poco conto. Harry ha pronunciato il discorso di chiusura della competizione, soffermandosi in particolare su un episodio legato alle cornamuse, strumenti che per lui non sono soltanto simbolo del proprio Paese d’origine, ma anche il suono di ricordi che richiamano a un passato che sembra ormai soltanto un lontano miraggio. Le cornamuse sono le stesse che suonavano quando, da piccolo, accompagnava la mamma Diana nel suo corteo funebre, quelle che hanno accompagnato per l’ultima volta la nonna Elisabetta e il nonno Filippo.

Non è riuscito a trattenere l’emozione Harry, che a malapena ha evitato di scoppiare in un commosso pianto. E, in tutto ciò, non ha fatto il minimo accenno a Meghan, a dispetto di quanto gli esperti avevano azzardato nelle ore precedenti all’evento. Difficile credere a una dimenticanza, piuttosto è apparsa come una scelta più che consapevole. Ma a giudicare dai grandi sorrisi della Markle non sembra che abbia sortito alcun effetto negativo sul suo umore e la coppia, finalmente, è pronta a tornare in California per riabbracciare i figli Archie e Lilibet.