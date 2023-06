Beatrice di York splende alle nozze di Hussein col prezioso dono di Elisabetta II

Fonte: IPA Matrimonio Hussein e Rajwa come William e Kate: storie d’amore legate

Le nozze del Principe Hussein di Giordania e della splendida Rajwa Al Saif sono state l’occasione per veder sfilare in grande stile Reali provenienti da ogni parte del mondo. Non ci sono parole per descrivere la bellezza degli abiti e dei gioielli indossati dalle nostre amatissime (Kate su tutte), ma non è passata inosservata la dolce Beatrice di York.

Al fianco del marito Edoardo Mapelli Mozzi era una visione in azzurro, salvo poi cambiare look per il ricevimento ed è lì che ha sorpreso tutti: sul capo portava il prezioso dono che la Regina Elisabetta aveva fatto personalmente a mamma Sarah Ferguson.

Beatrice di York alle nozze di Hussein con la York Diamond Tiara

È sotto gli occhi di tutti l’incantevole bellezza di Beatrice di York, giunta in Giordania per partecipare alle sontuose nozze del Principe Hussein e di Rajwa Al Saif. Se per la cerimonia la Principessa inglese aveva sfoggiato un delizioso abito azzurro del brand Needle & Thread tutto balze e ricami, per il ricevimento ha scelto un look che nulla aveva da invidiare alle altre Reali presenti. E sì, neanche all’insuperabile Kate Middleton.

Beatrice ha indossato un prezioso abito firmato Reem Acra in una tenue tonalità rosa nude in satin-piqué, abbellito da dettagli brillanti sul Décolleté e nel colletto. Ma è alzando lo sguardo che salta agli occhi il dettaglio più importante: la York Diamond Tiara, cimelio di famiglia dal valore davvero speciale.

Fonte: IPA

La York Diamond Tiara è protagonista di una storia particolare all’interno della Royal Family britannica ed è bellissima: al centro vi è incastonata una enorme pietra di cinque carati e per tutta la sua lunghezza presenta motivi a vortice con foglie, tempestati a loro volta di da diamanti bianchi rotondi. Semplice nel design rispetto ad altre tiare che abbiamo visto in famiglia, ma senza dubbio tra le più eleganti di sempre.

Il prezioso dono della Regina Elisabetta a mamma Sarah Ferguson

Non un semplice cimelio di famiglia, ma la testimonianza della stima e dell’affetto che la compianta Regina Elisabetta riponeva nei confronti della (ex) nuora Sarah Ferguson. È la prima volta per Beatrice di York: mai prima delle nozze di Hussein aveva indossato il gioiello che la mamma a sua volta aveva sfoggiato in occasione del suo matrimonio con il Principe Andrea, nel 1986.

Ai tempi l’effetto fu davvero scenico. Dapprima la “signorina” Ferguson – senza alcun titolo reale – fece il suo ingresso all’Abbazia di Westminster con una corona di fiori sui lunghi capelli rossi, salvo poi uscire come Principessa mostrando al mondo la preziosa York Diamond Tiara. Una nuova tiara per una nuova Royal.

Fonte: IPA

Esistono diverse versioni della storia, ma è certo che la York Diamond Tiara sia stato un dono personale della Regina Elisabetta per la giovane Sarah. Un gesto di rottura con la tradizione, dal momento che in genere le tiare erano un prestito momentaneo per le spose Reali. Beatrice ha potuto indossare la preziosa tiara della mamma perché quest’ultima non se ne è mai più separata: è stata l’unica a tenerla con sé senza restituirla, nonostante il divorzio da Andrea nel 1996.

Ancora una volta il ricordo della Regina Elisabetta riecheggia nelle nuove leve della Famiglia Reale e la scelta di Beatrice è stata una bella dimostrazione di affetto nei confronti della nonna e dell’amata mamma Sarah.