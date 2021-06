Jennifer Aniston e Brad Pitt, come stanno realmente le cose

editato in: da

Sacrifici, delusioni e successi: la storia di resilienza di Jennifer Aniston

Ci sono amori che fanno giri immensi e poi ritornano e altri che, semplicemente, si trasformano. Uno di questi ultimi sembrerebbe essere quello che ha legato Jennifer Aniston e Brad Pitt e che li ha resi per qualche anno (dal 1998 al 2005) una delle coppie d’oro di Hollywood. Ma quei sentimenti, che allora avevano fatto sognare, pare non siano destinati a ritornare, almeno stando a quanto dichiarato dalla stessa Aniston a Howard Stern.

Nel corso di una chiacchierata l’attrice ha ricordato quando si è rivista con l’ex marito a settembre 2020 per una lettura live sella sceneggiatura del film Fuori di testa: “È stato assolutamente divertente. Brad e io siamo amici – poi la Aniston ha aggiunto –. E parliamo, e non c’è alcuna stranezza, tranne per tutti quelli che probabilmente lo hanno visto e volevano che ci fosse, o presumevano che ci fosse. Ci siamo divertiti, ed è stato per una grande causa, Core”, ovvero l’organizzazione no profit del collega attore Sean Penn.

Un legame di amicizia con l’ex marito, quindi, come ha voluto spiegare l’attrice, che di recente è stata protagonista insieme ai colleghi di set della tanto attesa reunion di Friends, infatti a The Howard Stern Swow era presente insieme alle co protagoniste e amiche Lisa Kudrow e Courtney Cox.

Proprio in occasione delle interviste di lancio della puntata speciale della serie televisiva cult, aveva rivelato quale era stata una delle sue guest star preferite. Va ricordato, infatti, che Friends ha ospitato tantissime star nel corso della sue dieci stagioni. Così, durante un’intervista rilasciata ad Access Hollywood, Jennifer Aniston aveva dichiarato: “Il momento che non dimenticherò è quello in cui Mr. Pitt è stato nostro ospite. È stato meraviglioso, anzi fantastico!”, parole che avevano subito acceso l’attenzione di fan.

Entrambi al momento dovrebbero essere single, dopo la fine dei rispettivi matrimoni: Jennifer Aniston si è separata dal secondo marito Justin Theroux nel 2018 e anche le nozze tra Brad Pitt e Angelina Jolie sono finite ormai da un pezzo. Ma a quanto pare la loro storia d’amore, che tanto ha fatto sognare, non tornerà a far battere il cuore dei fan, come è successo per altre due star di Hollywood: Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Jennifer Aniston ha spiegato, come riporta People, che è interessata a: “Trovare un partner fantastico e vivere una vita piacevole e divertirci l’uno con l’altro”.