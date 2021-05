Jennifer Aniston, il momento migliore di Friends? Quello con Brad Pitt

editato in: da

Friends: i protagonisti della serie ieri e oggi

Sono stati una delle coppie più amate di Hollywood: Jennifer Aniston e Brad Pitt, belli, di successo, affiatati. La loro è stata una storia d’amore che ha fatto sognare e che, anche se ormai si è conclusa da tantissimi anni, lo fa ancora.

Non stupisce, quindi, che le dichiarazioni rilasciate da Jennifer Aniston in un’intervista che anticipa la reunion di Friends (in programma il 27 maggio su HBO MAX sarà visibile in contemporanea e in prima visione tv anche in Italia) abbiano fatto il giro del mondo.

Ma partiamo dall’inizio. Jennifer Aniston, insieme alle colleghe del set di Friends e amiche Courteney Cox e Lisa Kudrow, ha rilasciato un’intervista ad Access Hollywood e in questa occasione è stato chiesto a tutte e tre le interpreti quale sia stata la migliore guest star della serie. Va infatti ricordato la sitcom è nota anche per aver ospitato nel corso degli anni tantissimi ospiti speciali. Jennifer Aniston alla domanda ha risposto: “Il momento che non dimenticherò è quello in cui Mr. Pitt è stato nostro ospite. È stato meraviglioso, anzi fantastico!”. Parole che, è inutile dirlo, hanno fatto subito sognare i tanti fan.

Le sue colleghe, invece, hanno fatto altri nomi come – ad esempio – Paul Rudd, Reese Witherspoon, Ben Stiller e Sean Penn.

Cover per cellulare di Friends Puoi comprarla online con l'iconico divano di Friends

Ma quando ha preso parte a Friends Brad Pitt? Nel corso dell’ottava stagione, datata 2001, è stato la guest star nell’episodio dal titolo The One with the Rumor, ovvero Il Club segreto, in cui l’attore ha interpretato Will, ex compagno di liceo che non sopporta Rachel e che insieme a Ross – sempre ai tempi della scuola – aveva fondato un club di persone che la odiavano, mettendo anche in giro voci false su di lei.

All’epoca dell’episodio i due attori erano sposati da solo un anno, mentre la loro storia d’amore era iniziata nel 1998, portandoli in breve tempo a diventare una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Dopo le loro strade si sono separate. Brad Pitt ha vissuto una lunga relazione e poi si è sposato con Angelina Jolie (dalla quale si è separato nel 2016), mentre Jennifer Aniston ha vissuto una love story importante (con tanto di matrimonio nel 2015) con Justin Theroux, terminata nel 2018.