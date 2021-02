Jennifer Aniston, i 52 anni dell’attrice in cinque film e una serie tv

editato in: da

Jennifer Aniston è un’attrice di quelle che sanno emozionare il pubblico grazie al loro indiscutibile talento, ma è anche una donna in cui tutte le altre possono facilmente immedesimarsi. Perché nel corso del tempo e della sua vita sotto i riflettori ci ha mostrato tutta la sua forza: ha superato momenti difficili, ci ha mostrato che l’amicizia a Hollywood è vera e duratura, ma ci ha anche stupiti con ruoli sempre nuovi.

Nata l’11 febbraio del 1969, a febbraio 2021 compie 52 anni, sin dagli esordi è un’icona di stile, che ha dettato le mode in fatto di capelli e di look, ma che anche ha fatto sognare il pubblico grazie alla recitazione. Sicuramente il suo ruolo più iconico è quello di Rachel Green nella serie Friends, del resto gli ingredienti per il successo di quella sitcom c’erano tutti: un cast di giovani attori bravissimi, storie d’amore e di amicizia. E la sua carriera da allora ha preso il via e Jennifer Aniston ha dato prova di saper rimanere sulla cresta dell’onda.

Ecco allora cinque film (e una serie) con Jennifer Aniston da guardare.

Una settimana da Dio

Una settimana da Dio è un film del 2003 diretto da Tom Shadyac. Insieme a Jennifer Aniston, vi recitano Jim Carrey e Morgan Freeman. Una commedia divertente, con alcune scene epiche, che racconta di Bruce Nolan giornalista insoddisfatto che si ritrova a dover fare i conti con alcuni eventi imprevisti. L’attrice nel film interpreta la compagna del protagonista. La pellicola è stata un successo.

Ti odio, ti lascio, ti…

Un altro film che ha sbancato al botteghino è stato Ti odio, ti lascio ti… datato 2006 e diretto da Peyton Reed, ha visto la Aniston recitare al fianco di Vince Vaughn. Un film romantico che racconta la storia di una coppia innamorata che però deve fare i conti con un rapporto che non funziona e che li porterà a lasciarsi ma a continuare a convivere. Ovviamente tra varie difficoltà. Cosa accadrà alla fine?

Io & Marley

Un libro di successo e un film che ha colpito al cuore gli spettatori: Io & Marley è una pellicola datata 2008, diretta da David Frankel, in cui si può vedere Jennifer Aniston recitare al fianco di Owen Wilson. Il film è un imperdibile per chi ama gli animali perché il fulcro della storia è proprio Marley, un labrador retriever, e di come entra a far parte della vita dei due protagonisti.

La verità è che non gli piaci abbastanza

Uscito nel 2009, basato sull’omonimo romanzo e diretto da Ken Kwapis La verità è che non gli piaci abbastanza è un film corale che ha visto al lavoro un nutrito cast di attori tra cui Scarlett Johansson, Jennifer Connelly e Ben Affleck. Ed è proprio con Ben Affleck che la Aniston fa coppia nel film, una pellicola che racconta la verità sulle relazioni e suoi sentimenti. Imperdibile.

Cake

Jennifer Aniston in Cake (del 2014) si mette alla prova con una pellicola drammatica che le è valsa anche alcune nomination, ad esempio ai Golden Globe e allo Screen Actors Guild Awards. Nel film interpreta Claire Simmons, avvocato di successo, alla quale un incidente ha cambiato la vita. Per questo partecipa a un gruppo di sostegno che la aiuterà a fare i conti con la propria esistenza. In Cake, diretto da Daniel Barnz, si può ammirare una Aniston inedita.

The Morning Show

Con la serie televisiva The Morning Show (2019) Jennifer Aniston è stata candidata a diversi premi e ha vinto lo Screen Actors Guild Awards come Miglior attrice in una serie drammatica. Nel cast – tra gli altri – anche Reese Witherspoon e Steve Carell. Una serie ambientata nel mondo del giornalismo e dei notiziari che è piaciuta molto al pubblico.