Jennifer Aniston e la sua resilienza

Prima la simpatica e iconica Rachel Green, a cui tutte le ragazzine volevano somigliare, poi l'invidiatissima moglie di Brad Pitt e ancora, la "non mamma" e la compagna tradita. Ma lei, Jennifer Aniston, è una donna che merita di essere conosciuta e raccontata oltre ai ruoli cinematografici e personali che le sono stati cuciti addosso perché la sua vita, tra gavette e molte delusioni, ma mai nessun rimpianto, non è stata così felicemente scontata come si può pensare quando immaginiamo quella di una delle attrici più pagate al mondo.