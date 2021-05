Friends, come e dove vedere la reunion della storica sitcom in Italia

editato in: da

L’attesa è (quasi) finita: la data cerchiata in rosso per i tanti fan di Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey e Phoebe è quella del 27 maggio quando andrà in onda Friends: The Reunion e il sogno di sedersi nuovamente sul celebre divano del Central Perk per parlare di amicizia, amori e vita con i protagonisti della serie tv cult diventerà realtà.

L’appuntamento memorabile andrà in onda su HBO Max negli Stati Uniti e in contemporanea anche in Italia dove sarà visibile e sottotitolata su Sky e in streaming su Now.

Lo speciale è diretto da Ben Winston, che ha anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a quelli storici dello show: Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti. Il cast tornerà sul set della serie, lo Stage 24, per una reunion memorabile e attesa. E se sul piccolo schermo gli spettatori hanno assistito alle vicissitudini del gruppetto dei sei, tra amicizie e amori, anche lontani dalle telecamere i sei attori hanno costruito un rapporto sincero e profondo.

Così i fan potranno rivedere assieme Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, attori la cui carriera è stata lanciata dallo show andato in onda dal 1994 al 2004 per un totale di 236 episodi di circa 22 minuti ciascuno.

Un programma cult, a partire dall’iconica sigla, fino al bar dove il gruppo di amici era solito incontrarsi al di fuori delle reciproche (e vicinissime) abitazioni.

Oltre ai sei attori, che si possono già vedere nel trailer dello speciale che è stato divulgato da HBO Max e che ha macinato visualizzazioni facendo alzare – e non di poco – l’asticella dell’attesa, ci saranno numerosissime special guest, come del resto accadeva nella serie tv che nel corso degli anni ha ospitato tantissimi personaggi famosi. Tra gli ospiti che si vedranno in Friends: The reunion si possono citare David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Friends: The Reunion è una produzione Warner Bros. Unscripted Television in associazione con Warner Horizon, Fulwell 73 Productions e Bright/Kauffman/Crane Productions.