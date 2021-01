Friends, Lisa Kudrow svela i primi dettagli sull’attesissima reunion

editato in: da

Sembrerebbe che alcuni membri del cast di Friends abbiano già girato alcune scene per la loro imminente riunione su HBO, parola di Lisa Kudrow. L’attrice che per anni ha prestato il volto al personaggio di Phoebe, durante la sua partecipazione al podcast di Rob Lowe Literally! With Rob Lowe ha ammesso di aver già girato qualcosa di davvero speciale per i fan della serie. Che anche gli altri attori del cast abbiano fatto lo stesso?

“Ci sono diverse sfaccettature nel revival e abbiamo già in cantiere alcune sorprese”, ha confidato l’attrice. “Io ho già girato alcune scene. Questo progetto sta diventando realtà”. La Kudrow ha però chiarito che non sarà un reboot della serie tv:

“Per questa riunione non ci siamo basati su una sceneggiatura, non stiamo interpretando di nuovo i nostri personaggi. Siamo noi che ci rivediamo e torniamo insieme come squadra. È qualcosa di molto raro, non succede da molto tempo. L’ultima volta che ci siamo rivisti di fronte ad un pubblico è stato nel 2004, quando ci siamo fermati con la produzione della serie. Penso che sarà bellissimo, soprattutto per i fan”.

Lowe ha scherzato chiedendo se la reunion sarebbe stata come mangiare nachos a casa di Jennifer Aniston, e Lisa ha scherzosamente risposto “Sì, esattamente così”, evidentemente divertita. La Kudrow ha inoltre raccontato che la reunion sarà girata all’inizio della primavera, notizia che si collega al tweet di Matthew Perry di novembre dove confidava ai fan che le scene sarebbero state state posticipate a marzo 2021.

All’inizio lo speciale era stato pensato per essere lanciato da HBO Max il 27 maggio 2020, ma ha subito importanti ritardi a causa della pandemia di Covid-19. Mentre le riprese slittavano all’anno successivo, la co-creatrice della serie Marta Kauffman ha raccontato al magazine online ET di voler attendere per registrare lo speciale fino a quando sarebbe stata possibile la partecipazione live del pubblico in studio.

“Tutti noi vogliamo che questo accada. Dobbiamo solo attendere fino a quando sarà sicuro per tutti farlo. Quello che abbiamo in mente non è uno show con un copione: è questo il modo in cui lo show funziona, proprio per questo abbiamo bisogno di un’audience live.”

La creatrice ha confidato di star valutando anche il distanziamento sociale del pubblico durante le registrazioni pur di averlo, perchè è davvero una parte importante dello show di Friends: “Non possiamo farlo senza di loro”, ha dichiarato nel mese di agosto.