Beatrice Valli e Marco Fantini: inseparabili e coordinati al Pitti di Firenze

L’evento più atteso del fashion system maschile ha visto brillare una coppia che incarna l’eleganza e la complicità: Beatrice Valli e Marco Fantini. Inseparabili e impeccabilmente coordinati, i due hanno catturato l’attenzione di tutti al Pitti di Firenze 2024. Il loro look total Missoni ha reso omaggio alla storica maison italiana, portando un’esplosione di colore e stile sulla passerella a cielo aperto di Fortezza da Basso.

Il look di Beatrice Valli: esplosione di colori pastello

Beatrice Valli, conosciuta per il suo stile sofisticato e sempre al passo con le ultime tendenze, non ha deluso le aspettative. Per l’occasione, ha scelto un completo Missoni, celebre per le sue inconfondibili fantasie a zigzag. Il suo outfit, composto da pantaloni palazzo e una t-shirt coordinata, esaltava le delicate tonalità pastello, conferendo un’aria fresca e gioiosa al suo look.

A completare l’ensemble, Beatrice ha indossato dei sandali rosa intrecciati, perfetti per la stagione estiva e in sintonia con il resto dell’abbigliamento. I capelli lasciati sciolti in morbide onde e un trucco naturale hanno accentuato la sua bellezza, facendo risaltare la sua naturale eleganza.

Marco Fantini: eleganza in marrone

Accanto a Beatrice, Marco Fantini ha sfoggiato un look altrettanto elegante e raffinato. Anche lui ha scelto un completo Missoni, optando per un raffinato tono di marrone. Il suo outfit comprendeva un pantalone largo e morbido abbinato a una camicia a maniche lunghe dello stesso colore e tessuto. Sotto la camicia, una t-shirt scollata bimana aggiungeva un tocco casual, ma pur sempre chic.

Gli accessori non potevano mancare: occhiali tartarugati, una cintura marrone legata lunga, mocassini marroni e una collanina hanno completato il look di Marco, dimostrando come anche i dettagli possano fare la differenza nel creare un look perfetto.

Pitti Uomo: l’essenza della moda maschile

Pitti Uomo non è solo una fiera della moda, è un vero e proprio evento di culto per tutti gli appassionati del fashion system. Giunto alla sua 106ª edizione, Pitti Uomo si è svolto dall’11 al 14 giugno 2024, trasformando Firenze nella capitale dello stile maschile. Il tema di quest’anno, “Pitti Lemon”, ha colorato di giallo la Fortezza da Basso, rendendo ancora più vibrante l’atmosfera dell’evento.

La kermesse ha visto la partecipazione di numerosi buyer e addetti ai lavori, tutti pronti a scoprire le tendenze della prossima stagione Spring/Summer 2025. Lo street style, sempre ricco di spunti interessanti, ha mostrato una predilezione per lo stile sportivo e pratico, adatto alle frenetiche giornate di incontri e appuntamenti. Tuttavia, ogni visitatore non ha rinunciato a quel tocco personale, che rende unico ogni outfit: un paio di occhiali particolari, una catena al collo, piccoli dettagli che raccontano storie di stile individuale.

Pitti Uomo è anche una piattaforma dove si respirano e si osservano le tendenze future. Quest’anno, la sostenibilità e l’innovazione hanno giocato un ruolo fondamentale, con numerosi brand che hanno presentato collezioni realizzate con materiali eco-friendly e tecniche innovative. La moda maschile si evolve, ma rimane sempre attenta alla qualità e all’artigianalità, valori che Pitti Uomo promuove e celebra da sempre.

Pitti Uomo non è solo una vetrina per la moda maschile, ma un vero e proprio motore di innovazione e creatività. La manifestazione rappresenta un punto di incontro per designer, stilisti, buyer e giornalisti provenienti da tutto il mondo, creando un dialogo continuo tra tradizione e modernità. Le collezioni presentate a influenzano le tendenze globali, portando il meglio del made in Italy sulla scena internazionale.