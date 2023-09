Leo Gassmann e il vizio di famiglia: il debutto da attore nella fiction Rai su Franco Califano

Fonte: IPA Figli dei vip diventati più famosi dei genitori

Leo Gassmann raccoglie l’eredità di famiglia. Seguendo le orme del nonno Vittorio e del papà Alessandro, arriva anche per lui il debutto sulla Rai, nella fiction dedicata al cantautore Franco Califano. Dopo un provino eseguito da vero professionista e una prima voce data in estate da Cinemotore, arriva l’indiscrezione di Dagospia che ha entusiasmato tutti.

Leo Gassmann: l’occasione per un grande debutto

Lo abbiamo visto cantare a X Factor, lo abbiamo ascoltato a Sanremo 2020, mentre sbaragliava la concorrenza della sezione Nuove Proposte con Vai bene così; quest’anno è ritornato sul palco dell’Ariston con Terzo Cuore e un sorriso capace di incantare tutti. Adesso, i suoi social parlano di un nuovo lavoro musicale, l’album dal nome La strada per Agartha.

Le doti canore di Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio, sono ormai cosa ben risaputa. Più di un semplice figlio d’arte, Leo Gassmann si è sempre mostrato come una persona che non ha paura di sporcarsi le mani, mai refrattario alla fatica. Conscio di avere un cognome ingombrante, anzi, ha sempre fatto sua la consapevolezza di doversi impegnare più degli altri, in parte per affermarsi e in parte per dimostrare di meritare ciò che ha guadagnato. Negli anni, Leo Gassmann ha dato più volte sfoggio di umiltà, dimostrando in tutto e per tutto la professionalità che, a quanto pare, è un vero tratto distintivo della sua famiglia.

Di sicuro, per il giovane Gassmann, partecipare a una fiction Rai nel ruolo di protagonista è un’occasione non da poco, un debutto televisivo importante. E mentre papà Alessandro si dedica a una stagione intensa con I Bastardi di Pizzofalcone e Un professore 2, Leo si prepara a fare i conti con il ruolo complesso e affascinante di Franco Califano, uno dei cantautori che ha forgiato la storia della musica italiana del Novecento.

Giovane, bello, di talento, determinato. Tutto il lavoro che Leo Gassmann mette nelle sue performance gli ha fruttato un provino più che ottimo in agosto per il progetto relativo a Franco Califano, e questo sembra trovare conferma tra i vari rumors. È questo, poi, un ruolo che unirebbe le abilità di Leo Gassmann nell’arte del canto con quel talento nel campo della recitazione che scorre nelle vene della famiglia.

La fiction Rai su Franco Califano

A quasi 10 anni dalla morte di Franco Califano, la Rai omaggia il cantautore con una fiction a lui dedicata per la regia di Alessandro Angelini. Il programma tratterà della prima parte relativa alla vita di Califano, nato nel 1938 in Libia, fino a raggiungere la giovinezza, il successo ottenuto con le sue canzoni e i relativi problemi con la legge. Viale Mazzini, però, al momento tace i dettagli salienti del progetto, tranne appunto l’indiscrezione sul volto noto che farà da protagonista.

Sarà sicuramente interessante vedere il taglio che Angelini darà al progetto televisivo. Franco Califano, detto Il Califfo, non è affatto una figura semplice da rendere sul piccolo schermo. Attore per i fotoromanzi, una lunghissima carriera di autore prima ancora che di cantante – sua è infatti la scrittura di Minuetto, di Mia Martini – e poi l’interesse dei media per la sua figura sregolata, quasi che volessero renderlo un po’ maledetto, fino alla fine inaspettata nel 2013, per arresto cardiaco. La vita di Califano ha sicuramente delle ombre su cui l’elemento televisivo può giocare, resta soltanto da restare in attesa di questo progetto che già si dimostra seguitissimo.