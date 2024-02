Fonte: ANSA Franco Califano

Un film atteso, perché ad andare in scena per la prima volta è la storia umana e artistica di uno dei cantautori più importanti della nostra scena musicale. Califano racconta il primo periodo dal 1961 fino alla metà degli anni Ottanta, avvalendosi dell’interpretazione di Leo Gassmann, alla sua prima prova da attore in un progetto tanto ambizioso, messo in campo dalla Rai con la regia di Alessandro Angelini. Domenica 11 febbraio in prima serata su Rai 1 è l’occasione per immergersi nella vita di un artista dalle molte sfaccettature.

Califano, la storia umana e artistica del celebre cantautore

Il film prodotto da Greenboo Production in collaborazione con Rai Fiction e liberamente tratto dal libro Senza manette, scritto a quattro mani da Franco Califano con Pierluigi Diaco (Mondadori), racconta la “storia umana e artistica di Franco Califano, nel periodo che va dalla Dolce Vita alla metà degli anni ’80“, in un progetto “complicato e ambizioso” – come lo ha definito il regista Alessandro Angelini – che pone sullo stesso piano “l’artista Califano, l’uomo e il bambino di un tempo, in un dialogo costante tra loro”.

La trama si snoda a partire dal 1984, anno in cui il Califfo ha vissuto un momento difficile: mentre attendeva in camerino di esibirsi al Parioli, degli uomini in divisa fecero irruzione portandolo via in manette di fronte a un pubblico attonito. Quell’evento è l’occasione per tornare a ritroso nel tempo, fino a quando Franco aveva soltanto 22 anni e sognava la Dolce Vita. Dall’incontro con Antonello Mazzeo, amico di una vita, e Rita, suo primo grande amore dal quale ha avuto la sua unica figlia, fino alla decisione di mollare tutto e partire per Milano, dove ebbe inizio la sua carriera.

I primi successi come autore, la disintossicazione dalla cocaina e la depressione, poi ancora i grandi brani con cui ha portato al successo i grandi della musica come Mia Martini. E ancora la stori d’amore con Mita Medici, un arresto per droga, il carcere e la rinascita. Un turbinare di alti e bassi che, infine, hanno contribuito a creare un mito amato ancora oggi.

Califano, Leo Gassman e il cast del film

A interpretare Califano nel film è Leo Gassmann, al suo esordio in un ruolo molto complesso e che lo ha portato a mettersi a dura prova, sia mentalmente che fisicamente. Non tanto per somigliargli – l’imitazione non è ponderata -, quanto per entrare nella mente e nel cuore di un cantautore dall’anima sensibile che ha affrontato la vita sempre con entusiasmo, nonostante il passato non gli abbia sempre sorriso.

“Incarnando magistralmente le sue due anime contrapposte: quella del ragazzo di strada ‘affamato di vita’ e quella malinconica di chi portava con sé i graffi di un’infanzia vissuta tra collegi e affetti perduti. Studiandone i gesti e i modi ma soprattutto ‘ascoltandolo’, Gassman si è avvicinato a Califano con grande delicatezza, dandogli vita e voce per raccontarne i successi, ma anche le fragilità e il bisogno di chiudersi in se stesso, quel “se scrive libertà ma se legge solitudine” che ha caratterizzato la sua intera esistenza”, si legge nel comunicato Rai.

A completare il cast del film anche gli attori Giampiero De Concilio (Antonello Mazzeo), Valeria Bono (Ornella Vanoni), Andrea Ceravolo (Gianni Minà), Angelica Cinquantini (Mita Medici), Jacopo Dragonetti (Edoardo Vianello), Andrea Dugoni (Alfredo Rossi), Rosa Palasciano (Jolanda), Celeste Savino (Rita De Tommaso), Tiziano Scirè (Paolo) e Simone Spinazzè (avvocato).

Quando e dove vedere il film Califano

Califano va in onda domenica 11 febbraio in prima serata su Rai 1. A partire dalle 21.25 sarà possibile vederlo sia in chiaro che in streaming su RaiPlay dove, in un secondo momento, sarà disponibile per gli utenti.