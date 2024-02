Franco Califano, Tutto il resto è noia: testo e significato

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nel vasto panorama della musica italiana, poche figure sono state tanto emblematiche quanto Franco Califano, non solo per il suo stile unico ma anche per la profondità dei suoi testi. Tutto il resto è noia, una delle sue opere più celebri, incarna perfettamente questo spirito, offrendo uno spaccato intimo e riflessivo sulla vita, l’amore e la ricerca di autenticità in un mondo soffocato dalla routine. Domenica 11 febbraio in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.25, verrà trasmesso il film dedicato a Franco Califano, semplicemente intitolato Califano, promette di essere un evento televisivo imperdibile.

Tutto il resto è noia testo

Si, d’accordo l’incontro

Un’emozione che ti scoppia dentro

L’invito a cena dove c’è atmosfera

La barba fatta con maggiore cura.

La macchina a lavare ed era ora

Hai voglia di far centro quella sera

Si d’accordo ma poi.

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia

Maledetta noia.

Si, lo so il primo bacio

Il cuore ingenuo che ci casca ancora

Col lungo abbraccio l’illusione dura

Rifiuti di pensare a un’avventura.

Poi dici cose giuste al tempo giusto

E pensi il gioco è fatto è tutto a posto

Si, d’accordo ma poi…

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia

Maledetta noia.

Poi la notte d’amore

Per sistemare casa un pomeriggio

Sul letto le lenzuola color grigio

Funziona tutto come un orologio.

La prima sera devi dimostrare

Che al mondo solo tu sai far l’amore

Si, d’accordo ma poi.

Tutto il resto è noia

No, non ho detto noia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia.

Si d’accordo il primo anno

Ma l’entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era

Cominciano i silenzi della sera

Inventi feste e inviti gente in casa

Così non pensi almeno fai qualcosa

Si, d’accordo ma poi.

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia

Maledetta noia

“Tutto il resto è noia” di Franco Califano: significato

La canzone inizia con un preludio all’incontro, all’emozione che esplode dentro, ai preparativi per una cena speciale, alla cura di sé in vista di un appuntamento che si spera sarà decisivo. “Si, d’accordo l’incontro… Hai voglia di far centro quella sera” Califano cattura la tensione e l’aspettativa che precedono i momenti che riteniamo importanti nella nostra vita. Ma è il ritornello che introduce il tema centrale e il messaggio più potente dell’opera: “Tutto il resto è noia”.

Non una gioia, ma noia, una condanna della monotonia che spesso si insinua nelle relazioni e nella vita quotidiana. Attraverso il testo, Califano esplora le varie fasi dell’amore e della vita di coppia, dalla magia e l’innocenza dei primi incontri e baci, al tentativo di mantenere viva la passione contro la quotidianità che tende a trasformare l’eccezionale in ordinario. “La prima sera devi dimostrare / Che al mondo solo tu sai far l’amore” è una riflessione sulle pressioni per dimostrare il proprio valore e sulla caducità degli attimi di passione, che sembrano promettere l’eternità ma spesso sfumano nell’abitudine.

Il testo di Califano non si limita a una critica della monotonia nelle relazioni amorose, ma si espande in una riflessione più ampia sulla vita stessa, suggerendo che la vera sfida sia trovare significato e gioia nei piccoli momenti, resistendo alla tentazione di lasciarsi sommergere dalla noia. “Si, d’accordo ma poi… Tutto il resto è noia”, diventa un mantra che invita a riflettere su cosa cerchiamo veramente nella vita e nelle nostre relazioni. Tutto il resto è noia di Franco Califano non è solo una canzone, ma un’esortazione a vivere pienamente, a cercare e apprezzare quegli attimi di felicità che, seppur fugaci, danno vero significato alla nostra esistenza. Califano, con la sua maestria lirica, ci invita a interrogarci sulle nostre vite, sulle nostre relazioni e su come possiamo sfuggire alla trappola della noia che minaccia di rendere tutto indistinto.