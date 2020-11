Domiziana Giovinazzo, Elena Martini di Un Medico in Famiglia, è incinta

editato in: da

I telespettatori l’hanno conosciuta quando era solo una bambina. Domiziana Giovinazzo, infatti, ha interpretato uno dei personaggi protagonisti dell’amatissima serie Rai Un Medico in Famiglia. Uno show che ha fatto appassionare moltissimi italiani e che, ancora oggi, è nel cuore del pubblico.

Domiziana, infatti, nella fiction recitava al fianco di Lino Banfi e prestava il volto a Elena Martini, figlia di Lele Martini, interpretato da Giulio Scarpati. Un ruolo importante attraverso il quale è riuscita a dimostrare tutto il suo talento e a catturare l’attenzione di molti fan. Ammiratori che, poi, hanno continuato a seguirla nei suoi lavori e suoi profili sui social network e che, adesso, sono pronti a gioire con lei per una bellissima notizia.

Ad annunciarla proprio Domiziana, diventata ormai una bellissima donna. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, ha dichiarato di aspettare un bambino. Lo ha fatto con una foto intima e dolcissima, in bianco in nero, in cui mostra il pancione:

Tutte le grandi cose – ha scritto – iniziano con qualcosa di piccolo.

Alla dolce frase, che lascia poco spazio a fraintendimenti, l’attrice ha apposto un piccolo cuoricino azzurro. Una chiara indicazione sul sesso del suo bambino. E, infatti, Domiziana, attraverso delle stories, ha confermato di essere in attesa di un maschio e di essere al quinto mese di gravidanza.

Una gravidanza voluta e desiderata, nonostante la giovanissima età di Domiziana, che ha soli 20 anni. Continuando a rispondere ai suoi follower, ha infatti dichiarato che, secondo la sua opinione, non c’è un’età adatta per diventare genitori:

Non penso ci sia un’età precisa, penso che due persone prima di fare un passo così grande debbano pensarci bene e soprattutto essere molto innamorati, perché un bambino sta bene solo dove c’è l’amore.

La Giovinazzo, infine, godendosi di questo momento tanto speciale per lei, ha già detto di volere, in futuro, altri figli. Ha poi aggiunto di essere molto felice:

Sono la ragazza più felice del mondo!

A fine marzo Domiziana Giovinazzo, che ha ricevuto grande supporto e numerosi messaggi di auguri da parte dei suoi fan, diventerà madre e potrà abbracciare il suo bambino. Mostrerà altre foto della gravidanza e del bambino quando verrà alla luce?