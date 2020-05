Sonia Bergamasco, cosa fa oggi Livia del Commissario Montalbano

editato in: da

Attrice, regista teatrale, pianista: Sonia Bergamasco è tutto questo e molto altro. Nata a Milano il 16 gennaio 1966, è diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi e alla scuola del Piccolo Teatro. Dopo un debutto sotto l’egida di quel monumento vivente del teatro che è stato Strehler in Arlecchino Servitore di Due Padroni, la sua carriera è stata un susseguirsi continuo di successi sia nelle vesti di interprete, sia in quelle di regista.

Per quanto riguarda il percorso di attrice, è impossibile non chiamare in causa il ruolo di Livia, la donna che fa battere il cuore a Salvo Montalbano. La Bergamasco – sposata con il collega Fabrizio Gifuni e madre di due figlie – ha iniziato a recitare nella serie avente Luca Zingaretti come protagonista nel 2016 e, per ora, è comparsa in nove episodi.

Facendo un attimo un salto indietro nel tempo e passando in rassegna i suoi successi degli anni precedenti, troviamo il ruolo di Giulia Monfalco ne La Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordana, ma anche la partecipazione a Tutti Pazzi per Amore e alla serie tv Una Grande Famiglia. Da non dimenticare è la presenza nel cast di Io e Te, ultimo film di Bernardo Bertolucci, e i tre cortometraggi che l’hanno vista diretta da Silvio Soldini, Andrea Porporati e Liliana Ginanneschi.

Candidata due volte al David di Donatello come attrice non protagonista per Quo Vado? e per il film Come un Gatto in Tangenziale, sta attualmente vivendo una parentesi speciale e inedita della sua vita professionale. Sonia Bergamasco ha da poco dato il via alla conduzione della rubrica radiofonica Essere Gatto. Questo spazio viene proposto nell’ambito del programma di Radiodue Miracolo Italiano, uno degli appuntamenti storici del palinsesto dell’emittente e trasmissione di cui l’attrice è stata spesso ospite fissa.

Come rivelato dall’attrice stessa nel corso di una recente intervista, il progetto è nato con l’intenzione di raccontare la quotidianità di questi ultimi mesi, particolari per tutti, con gli occhi dei suoi gatti, Platini e Orazio. Non c’è che dire: la carriera di Sonia Bergamasco è davvero una sinergia meravigliosa!

L’attrice, che ha conosciuto il marito sul set della serie televisiva Rai Trilogia della Villeggiatura, ha spaziato e continua a spaziare tra diverse forme espressive artistiche, sempre con grande eleganza e soprattutto con tantissimo talento.