Belen, lite sotto casa. “Tra urla e parole grosse interviene Stefano De Martino”

Un periodo tutt’altro che semplice per Belen Rodriguez. La soubrette e imprenditrice argentina è di nuovo finita al centro del chiacchiericcio per un episodio spiacevole che l’avrebbe vista protagonista. Una furibonda lite sotto casa a cui avrebbe assistito anche Stefano De Martino, che continua regolarmente a vedere per il bene del figlio in comune Santiago, che oggi ha dodici anni.

La lite di Belen Rodriguez con un glover

“Nuova rissa per Belen Rodriguez”, così il giornalista Gabriele Parpiglia ha raccontato quello che sarebbe accaduto lo scorso sabato a Milano, sotto casa della soubrette e imprenditrice argentina sempre più lontana dal piccolo schermo.

Intorno alle 23 la quarantenne avrebbe avuto un’animata discussione con un rider di Glovo. Per strada sarebbero volate urla e offese che hanno attirato l’attenzione di diversi passanti. Il vero colpo di scena è arrivato quando da casa di Belen è uscito il suo ex Stefano De Martino, visibilmente preoccupato per la situazione.

Stando al racconto di Parpiglia una volta arrivato in strada il conduttore di Affari tuoi avrebbe parlato con alcune persone presenti sul posto e avrebbe dato ragione al rider: “Poi, De Martino ha appianato i nervosismi e con aria sconsolata è tornato in casa con la sua ex moglie”.

Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Ma non è la prima volta che Belen viene coinvolta in episodi del genere. Lo scorso maggio, infatti, si è vociferato di una rissa con una ragazza in un ristorante di Milano. Pare che la faccenda sia finita anche con una denuncia sebbene la Rodriguez non ne abbia mai parlato direttamente.

Belen tra Stefano De Martino ed Olly

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano ad essere vicini per il bene del figlio Santiago. Nessun ritorno di fiamma, anzi. La loro relazione d’amore è ormai morta e sepolta. Entrambi sono single che non disdegnano il divertimento. In questi mesi il presentatore Rai è stato avvistato in compagnia di numerose ragazze.

Alcune note, come Angela Nasti e Gilda Ambrosio, altre poco conosciute al grande pubblico come Caroline Tronelli. Per il momento, però, nessuna ha davvero rubato il cuore dell’ex ballerino di Amici. Nessuna è diventata ufficialmente la sua fidanzata.

Anche Belen è sola in questo periodo della sua vita. “È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre”, ha raccontato riferendosi all’ultima storia finita male, quella con Angelo Edoardo Galvano.

Pare però che in questi giorni la Rodriguez abbia avuto una notte di passione con Olly, il cantante che ha vinto il Festival di Sanremo 2025. Lei sarebbe rimasta molto colpita dalle canzoni di lui e recentemente si sarebbero incrociati al concerto di Marracash. Poi l’avvistamento sotto casa di lui sfociato, a quanto pare, in un’avventura.

“È già finita, era solo il divertimento di una notte d’estate”, ha assicurato l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica. Come De Martino, anche Belen non sembra minimamente interessata ad una nuova storia d’amore: le sue priorità restano i figli e il lavoro.