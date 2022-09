Cecilia Rodriguez sta male: “Devo prendermi cura di me”. Le sue parole su Instagram

Attraverso alcune stories condivise sul proprio profilo Instagram, Cecilia Rodriguez svela di non essere stata bene in quest’ultimo periodo. La sorella di Belén ha voluto rassicurare i suoi numerosissimi followers, che in questi giorni l’hanno vista provata sui social, spiegando come ora sia costretta ad affrontare una specifica dieta. Non ha aggiunto ulteriori dettagli, limitandosi a lanciare un importante messaggio: “È arrivato il momento che io mi prenda cura di me“.

Cecilia Rodriguez su Instagram: “Non sono stata bene”

Non è un periodo semplice per Cecilia Rodriguez, tormentata da alcuni problemi di salute che non le stanno dando tregua. In questo giorno così speciale per lei, dal momento che è il compleanno della sorella maggiore Belén, la “Chechu” ha voluto aggiornare i suoi followers su cosa non stia funzionando. Con una serie di Instagram stories, che la ritraggono in pigiama a casa, l’influencer ha salutato i suoi seguaci per poi entrare nel vivo della questione: “Buenos dias a todos, sono ancora in pigiama perché avevo un po’ di cose da fare dentro casa. Volevo solo comunicarvi che sono ufficialmente a dieta“.

Dopo una breve interruzione nel caricamento delle Instagram stories, Cecilia Rodriguez ha proseguito parlando dei suoi problemi di salute: “Volevo dirvi, come avete visto nelle scorse settimane, che non sono stata bene, è arrivato il momento che io mi prenda cura di me. Quindi ho una dieta specifica, farò la brava. Buon inizio di settimana”. E, in conclusione, ha rivolto un affettuoso augurio di buon compleanno a Belén.

I problemi di salute di Cecilia Rodriguez negli scorsi giorni hanno generato sospetti e chiacchiericci tra i fan. Numerosi indizi hanno infatti lasciato ipotizzare una possibile gravidanza della ragazza: dalla maglietta alzata al ristorante in compagnia del suo Ignazio Moser, sino al forfait in occasione della presentazione della piattaforma Paramount+.

Cecilia e Belén Rodriguez unite dalla serenità in amore

La presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez al momento rimane tale, e i piccoli problemi di salute che l’hanno tartassata in questi giorni magari non sono riferibili a quello. Tuttavia l’ipotesi maternità non è per lei così remota, e anche per il suo Ignazio Moser l’idea di una famiglia è in cima alle gerarchie dei suoi progetti futuri. La coppia, dopo essersi conosciuta ed innamorata nella Casa del Grande Fratello Vip, non ha mai smesso di stare insieme e di rinnovare, attraverso esperienze e dediche social, il loro amore giorno dopo giorno.

È un periodo decisamente sereno per le sorelle Rodriguez, specialmente sul fronte sentimentale. Cecilia e Ignazio si godono appieno la loro favola d’amore, ma a catalizzare l’attenzione negli ultimi mesi è stato il progressivo riavvicinamento tra Belén e Stefano De Martino. Dopo gli avvistamenti e gli scoop di mezza estate, la coppia è ormai uscita allo scoperto attraverso scatti e dediche social che hanno stregato i loro fan.

Come l’ultima, dolcissima dedica del ballerino in occasione del compleanno della showgirl argentina. “Tanti auguri, vita“: parole preziose, speciali, che arrivano dritte al cuore. Non è più mistero ormai che la coppia ha ritrovato la serenità (e l’amore) di un tempo.

