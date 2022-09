“Cecilia Rodriguez è incinta”. I sospetti, gli indizi e le foto

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez, la presunta gravidanza

Cecilia Rodriguez sarebbe in dolce attesa. Il condizionale è d’obbligo in questi casi, dal momento in cui siamo di fronte a una vera e propria indiscrezione. Tuttavia nelle ultime settimane sarebbero aumentati i sospetti e gli indizi di una presunta gravidanza.

Cecilia Rodriguez è incinta: i sospetti

Sono tantissimi i fan della coppia storica del reality show: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo essersi conosciuti al GF Vip, non si sono più lasciati. Nonostante presunte crisi e aria di tempesta, sono sempre rimasti insieme e il loro amore si è rafforzato nel tempo. Del resto, è anche vero che da un bel po’ sognano di formare una famiglia. Senza fretta, tuttavia.

I sospetti di una presunta gravidanza sono stati condivisi proprio dai fan della coppia quando Cecilia Rodriguez ha dovuto annullare la sua presenza alla presentazione della piattaforma Paramount+ (in cui invece è stata presente Elodie) per motivi di salute. “Non sono stata bene. Oggi sto molto meglio, il dottore è venuto a casa, mi ha visitata. Niente di grave“, ha sottolineato la Rodriguez sul suo profilo Instagram.

Ciò che tuttavia ha contribuito ad alimentare il mistero è stata la dichiarazione successiva: “A me il dottore ha consigliato di riposarmi. Mi guarderò un film, mi sono fatta una bella doccia, bevo acqua, sali minerali per non disidratarmi”. Pare infatti che abbia avuto una serie di episodi di nausea.

Gli indizi

Non sarebbe però l’unico indizio di una presunta gravidanza. Da tempo infatti circolano delle indiscrezioni a riguardo. Sono ben cinque anni che Ignazio e Cecilia condividono la loro quotidianità, ma non hanno mai voluto “bruciare le tappe“. Le ipotesi di una “cicogna in viaggio” sono iniziate proprio in concomitanza con il red carpet della coppia a Venezia 79.

In quell’occasione, infatti, mentre pranzava al ristorante insieme al fidanzato, Cecilia ha alzato leggermente la maglietta, mostrando la pancia, e Moser non ha perso tempo, alludendo al suo appetito, incrementato negli ultimi tempi. Certo, sono voci e indiscrezioni, non c’è un annuncio ufficiale. Ma in ogni caso sono pur sempre sospetti che stanno elettrizzando i fan della coppia, che ora sognano l’annuncio.

Le foto e il look a Venezia 79

La sorella di Belen Rodriguez non ha mai deluso i fan: Cecilia è sempre stata apprezzata per la sua genuinità, soprattutto condivisa sui social. Ma è sui red carpet che cerca di dare il meglio di sé, sfoggiando abiti meravigliosi e a dir poco da diva. Come per il 2020 e il 2021, anche nel 2022 la coppia si è mostrata sul tappeto rosso. In particolar modo ha colpito l’abito della Rodriguez, firmato dalla stilista d’alta moda Georges Hobeika, ricoperta di cristalli. Elegante e scintillante, un look che non è passato inosservato.

Insieme a Moser, ha partecipato al red carpet di uno dei film più attesi al Festival del Cinema di Venezia, Bones and All del regista Luca Guadagnino. La Rodriguez ha optato per un look total white, un grande classico, in contrapposizione agli abiti total black sfoggiati dalle altre star. Bacio finale sul red carpet, e massima curiosità e attenzione sulle sue rotondità. Ma per un annuncio ufficiale o una smentita dovremo attendere.