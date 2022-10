Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la verità sulla presunta gravidanza

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez si rincorrono da un po’ di tempo. Da anni, ormai, è al fianco di Ignazio Moser: la coppia si è conosciuta al GF Vip, e da allora hanno costruito un legame solido, affiatato e duraturo, che non ha mai vacillato. E negli ultimi tempi si è discusso molto della possibile dolce attesa della sorella di Belen Rodriguez. Ma è davvero così?

Cecilia Rodriguez è incinta? La verità sulla gravidanza

La presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez è stata al centro del dibattito negli ultimi tempi, soprattutto per alcune foto sospette del pancino. A fare chiarezza, tuttavia, è stato il magazine Chi, in un lungo servizio dedicato a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e al loro amore ritrovato.

Per ben due volte, infatti, sono state condivise delle foto che hanno scatenato il dubbio dei fan e dei giornali: la prima in occasione di Venezia 79, in cui la Rodriguez ha sfoggiato un abito da urlo. La seconda, invece, per l’evento Gran Gala del Calcio, dove in effetti abbiamo notato il ventre pronunciato.

La vicenda è un nulla di fatto, tuttavia. Chi ha raggiunto alcuni amici intimi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Le persone vicine alla coppia, infatti, ci hanno tenuto a smentire la gravidanza. In riferimento alle foto con il pancino, hanno commentato: “È solo un effetto, non voluto, del vestito”. Hanno spento così il rumor, ma ci sarebbero dei dubbi a riguardo.

I dubbi sulla dolce attesa

“Di certo, saranno Cecilia e Ignazio i primi ad annunciarlo quando succederà“. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che ci troviamo di fronte al classico “silenzio scaramantico”. In effetti, Chi ha già annunciato una gravidanza, quella di Aurora Ramazzotti, e lo ha fatto condividendo tutti i dettagli, ancor prima della conferma da parte della figlia di Eros e Michelle Hunziker.

Fonte: IPA

In quell’occasione era intervenuto anche il direttore del giornale, Alfonso Signorini, scusandosi pubblicamente con Aurora. Potremmo ritrovarci di fronte a uno scoop celato? Solo il tempo lo potrà dire, certo. Ma non è la prima volta che si parla di una presunta gravidanza per Cecilia Rodriguez, e del suo forte desiderio di maternità.

Il desiderio di Cecilia Rodriguez: la maternità

Il desiderio di maternità non è mai stato un segreto per Cecilia Rodriguez, tutt’altro. Nel corso del 2021, infatti, erano state condivise delle voci su una presunta gravidanza, smentita in seguito da lei stessa. “Un figlio, che penso sia la cosa più importante e bella al mondo, deve arrivare al momento giusto“, aveva replicato ai tempi.

Anche per Ignazio Moser avere un bambino è tra i sogni più grandi. Invece, le nozze sono sempre state messe in secondo piano. Ci ricordiamo tutti della proposta di matrimonio mancata in diretta televisiva, proprio all’Isola dei Famosi.

“È un bel momento che sancisce un’unione ma prima vengono la casa, i figli, e poi, se vorremo, ci sposeremo“. C’è un suo tempo in ogni caso per ogni aspetto: quel che è certo è che hanno intenzione di viversi, di amarsi. E, chissà, potrebbero comunque mettere presto su famiglia.