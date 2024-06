Cecilia Rodriguez, chi ha creato il suo abito da sposa

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Oramai ci siamo: il grande giorno è alle porte e, nel caso il matrimonio in questione sia quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la cosa è da intendere letteralmente. La data fatidica era stata svelata nel salotto di Verissimo proprio a Silvia Toffanin e da lì in poi non si è praticamente più parlato d’altro. Un evento, questo, che ha senza dubbio gettato ombra sulle altre nozze vip di questa wedding season. Lo farà anche l’abito? Le premesse fanno pensare di sì, sopraelevando le aspettative oltre ogni livello. In quanto ai dettagli la più piccola delle sorelle Rodriguez sembra voler – giustamente – mantenere il mistero, ma ciò che sappiamo ci basta per sognare ad occhi aperti.

Cecilia e Ignazio: il fatidico “sì” dopo sette anni d’amore

Da quel dolce bacio rubato dietro alle tende rosse del confessionale del Grande Fratello Vip 2 sono trascorsi sette lunghi anni d’amore, ed ora la coppia ha tutte le intenzioni di giurarsi l’eterno proprio domenica 30 giugno. La location prediletta sarà la loro adorata Toscana, in un luogo paradisiaco caratterizzato da un’atmosfera ovviamente romantica dalla vista mozzafiato: volendo essere precisi il matrimonio si terrà a Villa Medicea La Ferdinanda, immersa nel verde dei colli e dei vigneti del Montalbano. Il rito prescelto è quello civile e sarà celebrato da un caro amico in comune dei due. Ma, se pensate che i festeggiamenti si limitino a questo, vi sbagliate di grosso.

L’incontenibile clima di festa darà inizio alle danze già a partire da sabato 29 giugno, con un pre-party destinato agli amici più stretti ed una cerimonia intima a precedere la data decisiva, alla quale presenzieranno circa 200 invitati. Tutti gli elementi, insomma, a far prospettare un autentico weekend da sogno degno della loro unione. Unione che godrà di tutta la benedizione della sorella Belen, la quale dovrà ricoprire il ruolo di damigella d’onore mentre i suoi figli, Santiago e Luna, porteranno le fedi agli zii. In quanto ai testimoni pare che i prescelti siano i fratelli dello sposo e della sposa, anche se per Cecilia a fianco di Jeremias ci sarà eccezionalmente anche il suo amico del cuore.

L’abito dei sogni realizzato da Atelier Emé per Cecilia Rodriguez

Sebbene, in qualità buona osservatrice delle tradizioni, Cecilia Rodriguez abbia voluto mantenere una certa suspense ad orbitare attorno alla sua principesca tenuta da sì sappiamo già per certo come abbia deciso di indossare una creazione – anche se voci di corridoio bisbigliano che ci sarà più di un cambio d’abito – di Atelier Emé. Esattamente come quella indossata in occasione del suo addio al nubilato.

Gli indizi sono stati disseminati sui social dalla stessa futura sposa, la quale si è mostrata svariate volte nel quartier generale dell’atelier in occasione delle varie prove.

A proposito delle fattezze effettive dell’abito non si sa purtroppo ancora molto, ma le anticipazioni fornite da lei ai suoi fedeli followers fanno pensare a qualcosa di davvero splendido. Cecilia non ha nascosto infatti di amare lo stile bucolico, parlandone senza problemi anche nelle più recenti interviste. A proposito delle scarpe, invece, sappiamo già che le favorite saranno un paio di lussuose Casadei.