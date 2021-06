Ilaria D’Amico e Buffon, la confessione di Alena Seredova (che non dimentica)

editato in: da

Da Caterina Balivo ad Alena Seredova, il risveglio delle VIP: senza trucco e in totale relax

Alena Seredova non dimentica il dolore per il tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico e su Instagram dice la sua sulla famiglia allargata, spiegando la sua volontà di non frequentare l’ex marito e la nuova compagna. Schietta e determinata, Alena non si è mai tirata indietro di fronte alle domande riguardo la sua vita privata e il periodo difficilissimo vissuto durante il divorzio dal calciatore.

All’epoca la modella e lo sportivo formavano una fra le coppie più belle nel mondo dello showbiz. Lei amatissima dal pubblico italiano, lui fra i calciatori più in vista, sembravano innamoratissimi e felici. A unirli due figli – Louis Thomas e David Lee – e le romantiche nozze celebrate a Praga nel 2011. Poi il gossip su un possibile tradimento, tre anni dopo il matrimonio, e un addio doloroso.

Alena non ha mai nascosto quanto sia stato difficile affrontare la tempesta che in quegli anni investì la sua famiglia, quando scoprì il bacio fra Buffon e la D’Amico che confermava la relazione. Sconvolta, in quel periodo l’attrice e modella scelse la via del silenzio, proteggendo i figli e affrontando con forza e dignità il dolore.

Con il tempo è riuscita a parlare, anche con un velo di ironia, di quanto accaduto. “Chi mi ha detto della loro relazione? – aveva confessato di recente -. L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”.

Nel corso degli anni i rapporti con Buffon sono migliorati, ma la Seredova non si è mai riconciliata con Ilaria D’Amico. Il calciatore e la giornalista hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia, mentre Alena ha ritrovato l’amore con Alessandro Nasi da cui ha avuto la figlia Vivienne Charlotte. Anche se gli auguri di Gigi sono arrivati e se la Seredova oggi non potrebbe essere più felice, non c’è spazio nella sua vita per una famiglia allargata.

Di fronte a un fan che su Instagram le chiedeva se ci fosse la possibilità di vederla insieme all’ex marito, Alena è stata molto chiara. “Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente – ha chiarito -. Lo so, sono dura”. Già in passato la modella aveva spiegato di non concepire un’idea di famiglia allargata, aprendo la possibilità a incontri, magari per le feste, con Buffon e la D’Amico.