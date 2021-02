editato in: da

Alena Seredova su Instagram ironizza su Buffon e Ilaria D’Amico. Era il 2005 quando il portiere e la modella svelarono il loro amore, diventano una delle coppie più invidiate nel mondo dello showbiz. Un sentimento forte, coronato dalle nozze e dalla nascita di due figli, Louis Thomas e David Lee, terminato però nel peggiore dei modi.

Prima la crisi e i dubbi, poi la scoperta della love story segreta di Buffon con Ilaria D’Amico: il divorzio di Alena non è stato affatto semplice, ma lei, da donna forte e intelligente qual è, ce l’ha fatta. Con grande coraggio ha affrontato i gossip e la sofferenza, ritrovando, un passo dopo l’altro, la serenità. Oggi la Seredova è finalmente felice. Accanto a lei c’è un nuovo amore, Alessandro Nasi, che ha curato le ferite del suo cuore e le ha regalato la gioia di una terza maternità.

Nel maggio del 2020, Alena è diventata mamma di Vivienne Charlotte. Nel frattempo i rapporti con Gigi Buffon si sono distesi e, per amore dei figli, la Seredova ha appianato le divergenze con l’ex marito. Di certo però non ha dimenticato quanto accaduto in passato e spesso ha usato proprio l’ironia per ricordare le difficoltà affrontate.

Nell’ultima foto pubblicata su Instagram dalla modella e attrice è apparso un commento molto particolare. “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”, ha scritto un utente, riferendosi alla scelta del calciatore di mettere fine alla storia con Alena e vivere l’amore per Ilaria D’Amico. La risposta della Seredova non è tardata ad arrivare. Sotto il commento è apparsa una faccina sorridente, come a confermare la tesi.

Qualche tempo fa, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, Alena aveva ricordato l’addio a Buffon. “Chi me lo ha detto? L’ho sentito alla radio – aveva confessato, parlando della relazione dello sportivo con Ilaria D’Amico -. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima”.

“Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero – aveva aggiunto -. Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce. Sono stata una persona fortunata, perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”.