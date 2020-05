Ilaria D’Amico mette in difficoltà Gigi Buffon e non parla di Alena Seredova

editato in: da

Alena Seredova e Ilaria D’Amico, lo stile a confronto delle due donne di Buffon

Ilaria D’Amico racconta il rapporto con Buffon e lo mette in difficoltà, ma non parla di Alena Seredova, ex moglie del compagno oggi incinta di Alessandro Nasi. Sono trascorsi diversi anni da quando la love story fra la giornalista e il calciatore venne svelata dai giornali, scatenando una bufera mediatica.

Poco dopo Buffon si separò dalla moglie, per vivere alla luce del sole la relazione con la D’Amico. Oggi molte cose sono cambiate: Alena Seredova ha ritrovato la serenità accanto ad Alessandro Nasi, manager e cugino di Lapo Elkann da cui aspetta una bambina. Ilaria invece ha avuto un figlio da Gigi e la coppia continua a sognare il matrimonio.

Ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio, la D’Amico ha parlato delle lunghe settimane di convivenza con Gigi Buffon. Una prova superata perfettamente dalla coppia che ora è più unita che mai. “Era una prova totale per noi – ha confessato la giornalista -. Al massimo un mese siamo stati insieme, le 4 settimane di vacanza”.

Nel corso dell’intervista Ilaria si è lasciata andare anche a qualche dichiarazione sul calcio. Mettendo in imbarazzo Buffon, da sempre considerato un baluardo della Juventus, la D’Amico ha affermato di tifare per la Lazio, squadra avversaria. “Faccio questo mestiere da più di vent’anni e la gente pensa sia della Juventus – ha affermato -. Io trovo la Lazio meravigliosa come storia e questa stagione ha fatto un cammino importante“.

Nessun commento o riferimento invece ad Alena Seredova. Dopo le difficoltà iniziali infatti la modella ha ricostruito, per il bene dei figli, un buon rapporto con Buffon. Con la D’Amico invece non ci sarebbe ancora nessun legame, anche se un reciproco rispetto. “Sarà perché sono all’antica o perché i miei stanno insieme da mezzo secolo, ma non amo il concetto di famiglia allargata – ha raccontato di recente la Seredova -: preferisco l’idea di due famiglie serene in cui i ragazzi stanno bene da entrambe le parti. Non sono per il Natale coi nuovi compagni, gli ex e i figli di tutti: non mi sembra sano e penso che confonda i bambini”.