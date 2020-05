Caterina Balivo, Alena Seredova incinta si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Alena Seredova si racconta a Vieni da Me, parlando della gravidanza e dell’amore per Alessandro Nasi. L’ex moglie di Buffon infatti è incinta e presto darà alla luce una splendida bambina. Un grande cambiamento per la modella che a 42 anni sarà mamma per la terza volta.

Il nome della piccola è ancora top secret, ma Alena assicura che l’ultima parola sulla questione sarà la sua. “Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura – ha confessato alla Balivo – perché dall’ultimo figlio sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente. Per me è come se fosse la prima volta”.

Per la Seredova si tratta del terzo figlio. La modella infatti ha già due figli, David e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Alessandro Nasi, imprenditore e cugino di Lapo Elkann invece diventerà papà per la prima volta. “Non so se potrà stare in sala parto con me – ha confessato – perché finora era impossibile. In Piemonte, poi, la situazione è ancora altalenante e quindi preferisco non organizzare niente”.

Di certo Alessandro darà il suo contributo e non vede l’ora di stringere fra le braccia la piccola. “Cambierà i suoi primi pannolini”, ha assicurato Alena, che sta affrontando con il sorriso questa terza gravidanza. I figli più grandi sembrano sereni e hanno accolto bene la notizia della sorellina in arrivo. “Hanno accolto la notizia come due mezzi adolescenti – ha rivelato a Caterina Balivo -. Non mi aspettavo grossi festeggiamenti, così è stato. Il fatto che sia femmina è una soluzione migliore perché credo che non ci sarà competizione con lei ma protezione. Loro hanno l’ansia di dover giocare alle bambole”.

Il parto è previsto per l’inizio di giugno, ma la piccola potrebbe arrivare anche prima, come ha chiarito Alena Seredova a Vieni da Me: “Volevo aspettare la primavera per avere cose carine, poi hanno chiuso tutto e quindi si ritroverà con macchinine perché, fortunatamente, ho conservato tutto dei miei figli”.

Una rinascita per Alena, che non ha mai nascosto il dolore per la fine del matrimonio con Gigi Buffon. Quando i giornali svelarono la relazione del portiere con Ilaria D’Amico, lui e la Seredova erano ancora legati. Da allora la modella ha ricostruito, un pezzo dopo l’altro, la sua esistenza, grazie ai figli, ma soprattutto ad Alessandro Nasi, che le ha consentito di credere di nuovo nell’amore.