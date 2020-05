Alena Seredova svela la data del parto e mostra il pancione su Instagram

editato in: da

Alena Seredova svela la data del parto e mostra su Instagram il pancione insieme ad Alessandro Nasi. Il parto della showgirl è previsto per il prossimo 2 giugno, quando finalmente potrà abbracciare la sua bambina, nata dopo l’addio con Buffon e l’inizio di una splendida love story con il manager e cugino di Lapo Elkann.

42 anni e una carriera da modella alle spalle, Alena Seredova ha vissuto una lunga storia d’amore con Buffon, terminata quando lui iniziò una relazione con Ilaria D’Amico. All’epoca lei, che ha raccontato di aver scoperto tutto tramite i media, rimase in silenzio, impegnata a proteggere i figli e a ricostruire, un passo dopo l’altro, la sua esistenza. Oggi tante cose sono cambiate: Buffon è papà di Leopoldo Mattia, nato dal suo amore per la giornalista sportiva, mentre Alena sta per diventare mamma.

“Prima di decidermi, ho sentito la necessità di ritrovare equilibri che si erano persi – ha confessato al Corriere della Sera -. Non mi sarebbe piaciuto avere un altro figlio, prima di essere sicura che siamo tutti sereni […] Non so neanche come partorirò – ha ammesso -: se potrò andare accompagnata e se Alessandro potrà vedere la bimba appena nata o stare in sala parto. Eviterò d’informarmi fino all’ultimo, però mi piacerebbe vivere l’emozione di vedere Ale quando nasce la sua prima figlia. Quel momento lì è fortissimo: ci arrivi totalmente sfinito, tutto è esagerato, le reazioni sono amplificate”.

La piccola, frutto dell’amore fra la Seredova e Nasi, avrà due fratellini maggiori: Louis Thomas e David. “Hanno 10 e 12 anni, non ti puoi aspettare reazioni da adulti – ha raccontato Alena -. Solo all’inizio, ora non più, hanno sentito il bisogno di essere rassicurati che non cambia nulla. Credo che immaginassero che la mamma ci fosse meno e io, pur avendo la possibilità di delegare, ci sono tanto. Cucino, li porto a scuola, li accompagno a musica e a calcio. Anche se, a calcio, per fortuna, ama accompagnarli Alessandro. Io sono freddolosa e, almeno d’inverno, vinco sempre la domenica più comoda a casa”.

L’amore con Alessandro Nasi ha regalato di nuovo il sorriso alla Seredova dopo la fine traumatica del matrimonio con Buffon. “Ale ha avuto molto pazienza. Io, prima di tutto, mi sentivo di proteggere i miei cuccioli – ha detto -. All’epoca, erano piccoli. Credo che anche a lui fosse chiaro che ci sarei rimasta male se mi avesse lasciata dopo che gli avevo aperto la mia casa, con due figli già in una situazione che capivano poco e che avevano visto arrivare un’altra figura femminile a casa di papà. Perciò, ho preferito essere proprio certa”.