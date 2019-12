Ilaria D’Amico si confessa su Buffon, la reazione della Seredova

editato in: da

Se è vero che nessuno vuole essere messo nei panni dell’amante è altrettanto vero che a nessuno piace essere messo nei panni del partner tradito e lasciato allo sbando. Così non sorprende che dopo l’intervista di Ilaria D’Amico a Verissimo, Alena Seredova abbia scelto di reagire a modo suo.

Perché anche se nel salotto di Silvia Toffanin la D’Amico non ha mai citato direttamente l’ex moglie di Gianluigi Buffon, si è comunque tolta dei sassolini dalla scarpa, parlando per esempio del primo incontro:

Ci siamo incontrati perché eravamo reduci dalla stessa situazione emotiva, di sofferenze, di crisi profonde nella nostra vita di relazione, che non avremmo mai voluto. Non eravamo più capaci di difenderle e pian piano ci eravamo chiusi in una profonda tristezza, con senso di colpa.

Insomma, Ilaria D’Amico ha ben chiarito che ai tempi del loro primo incontro – a una serata di beneficenza – il suo compagno non era per niente felice con Alena Seredova. Raccontando com’è nata la loro storia d’amore, ha voluto sottolineare che non le stava bene il ruolo di rovinafamiglie.

Come ha risposto Alena Seredova? Semplicemente, la bella showgirl e dirigente sportiva si è chiusa in un’elegante silenzio. D’altro canto aveva abbondantemente parlato dell’ex marito con Caterina Balivo, nel corso di una puntata di Vieni da Me e sottolineando di essere stata l’ultima a sapere del tradimento: lo avrebbe scoperto ascoltando la radio.

Tuttavia, la Seredova non aveva fatto mistero del fatto che tra lei e Buffon ci fosse ancora una buona amicizia, dovuta sia alle responsabilità legate ai figli David Lee e Louis Thomas sia al fatto che anche lei è andata avanti:

Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce. Sono stata una persona superfortunata, perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita.

In passato, però, non sono mancate delle stoccate alla bella Ilaria e di sicuro la Seredova non si è mai aperta alla nuova compagna dell’ex marito. Che questo silenzio, per quanto elegantissimo, non sia in realtà il preambolo per nuove e più complesse rivelazioni?