Caterina Balivo, Alena Seredova si confessa a Vieni da Me sul tradimento di Buffon

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Alena Seredova che si sottopone all’intervista della Cassettiera.

La modella si racconta senza remore alla padrona di casa e naturalmente il discorso non poteva non cadere sul suo matrimonio con Gigi Buffon e il successivo divorzio. L’argomento viene introdotto dalla Balivo che le chiede se il suo ex le ha portato a casa la Coppa del Mondo. Alena ricorda di averla vista e di averla perfino fotografata.

La Seredova ricorda poi gli esordi della loro love story: “Ci eravamo conosciuti qualche mese prima del mio inizio in televisione con la Domenica Sportiva e abbiamo finto che tra noi non ci fosse nulla, ma invece c’era già del tenero”. Dal loro legame sono nati due figli, David Lee e Louis Thomas. Durante le gravidanze la modella confessa di aver preso rispettivamente 23 e 9 chili.

Nonostante la loro storia sia finita con una separazione, Alena racconta di avere ancora in casa le foto con Buffon: “A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato”. Oggi la Seredova ha trovato la serenità con Alessandro Nasi, mentre il suo ex è legato a Ilaria D’Amico dalla quale ha avuto un bambino.

Proprio il tradimento del portiere della Juve con la giornalista ha messo fine al loro matrimonio. La Balivo quindi le chiede: “Tu sei stata l’ultima a sapere del tradimento?”. “No, penultima. Dopo di me l’ha saputo mio padre”, ha risposto ironicamente la modella, precisando di esserne venuta a conoscenza dalla radio.

E aggiunge: “Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero. Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce. Sono stata una persona superfortunata, perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”.

La bella Caterina celebra la presenza di Alena e delle altre ospiti a Vieni da Me pubblicando una sua foto su Instagram di 20 anni fa in costume, quando partecipò a Miss Italia. Così commenta la presentatrice: “Oggi in diretta a @vienidamerai puntata di “Miss”. Dalla Miss Italia in carica con il suo calendario ad @alenaseredova che si classificò quarta a Miss Mondo, per arrivare Tania Bambaci, Miss Sicilia 2010 e oggi fidanzatissima con @samuelperon!”.

E prosegue: “E guardate cosa mi ha mandato la mia mammina da Aversa??? Questa foto scattata a Salsomaggiore il giorno della finale di 20 anni fa.

Ecco perché poi quest’anno tornare da giurata con la @ginalollobrigidareal mi è proprio piaciuto e poter ripescare la Miss che poi sarebbe diventata la più bella d’Italia mi ha ripagato dell ore spese in treno per raggiungere Jesolo!”.

L’intervista alla Seredova non ha tradito le aspettative.