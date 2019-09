Alena Seredova: “Io e Buffon legati per sempre”. E parla di Ilaria D’Amico

editato in: da

Alena Seredova torna a parlare del rapporto con l’ex marito Gigi Buffon e con Ilaria D’Amico.

Forte e coraggiosa, Alena non è certo una donna che ha paura di esporsi o raccontare le sue verità. Dopo il divorzio doloroso e complicato con il portiere, la modella si è ricostruita una vita, ma il rapporto con l’ex marito rimane ancora molto forte grazie ai figli nati dal loro amore: David Lee e Louis Thomas.

Un amore grande quello fra Alena e Gigi, nato nel 2005, e coronato dalle nozze nel 2011. L’esistenza della showgirl è cambiata per sempre quando ha scoperto grazie a un programma radiofonico che suo marito stava frequentando Ilaria D’Amico.

Da allora nulla è stato più lo stesso. “Quando ho saputo – aveva raccontato lei qualche tempo fa – ho avuto come la sensazione che la mia casa stesse andando a fuoco e istintivamente ho subito portato via i miei figli, dovevo proteggerli”.

Oggi la Seredova è finalmente serena. Ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Alessandro Nasi e anche i rapporti con Buffon sono migliorati. “Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita – ha spiegato a I Lunatici, programma radiofonico Rai -, visto che abbiamo due figli. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato”.

A rendere difficile la separazione anche il rapporto con Ilaria D’Amico. La modella non ha mai nascosto una certa freddezza nei confronti della nuova compagna del marito, ma oggi anche questi problemi sembrano risolti. Nel corso dell’intervista infatti Alena ha definito la giornalista e il suo nuovo compagno come “punti di riferimento importanti” per i suoi figli.

“A casa di Gigi ne parliamo tranquillamente – ha confessato –. Mi secca parlarne con gli altri, anche per rispetto del mio nuovo compagno. Sono molto innamorata del mio nuovo compagno. È un arricchimento anche per i miei figli – ha spiegato -, prima avevano due genitori, oggi hanno due genitori e altre due persone che possono essere un punto di riferimento importante”.