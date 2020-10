Alena Seredova: la foto su Instagram di Louis Buffon con Vivienne è spettacolare

editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Mamma innamorata più che mai: Alena Seredova a maggio ha messo al modo la terza figlia, la prima avuta dal compagno Alessandro Nasi e i numerosi scatti di famiglia, che la modella posta sul suo profilo Instagram, sono un tributo bellissimo ai suoi figli.

L’ultima arrivata è Vivienne Charlotte: l’annuncio della gravidanza era avvenuto a mezzo social con una dolcissima immagine che ritraeva la pancia della Seredova e le sue mani a formare un cuore, mentre il compagno la abbracciava da dietro. Poi era arrivata la notizia che sarebbe stata una femminuccia. Un fiocco rosa dopo i primi due figli maschi David Lee e Louis Thomas avuti con l’ex marito, il portiere Gigi Buffon .

Gli ultimi scatti, postati sulla bacheca Instagram della Seredova, mostrano proprio Louis e Vivienne sorridenti e abbracciati. Una bellissima immagine che immortala un momento di tenerezza tra fratello e sorella, che la mamma riassume con un l’uso di un hashtag altrettanto dolce #duomeraviglia. Nel corso dell’estate un’altra foto aveva suscitato tantissima dolcezza: quella del secondogenito David Lee con la nuova arrivata.

Ma la piccola Vivienne è protagonista anche di una bellissima immagine con la modella: occhi negli occhi mentre posa la manina sul volto della Seredova. In questo caso la didascalia scelta per accompagnare la foto è stata: “Chiacchiere di pomeriggio”.

E non sono pochi i post che lei dedica ai tre figli, immagini che mostrano anche momenti di quotidianità della famiglia e dell’affetto che li lega.

Alena Seredova è stata recentemente protagonista di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin: Verissimo.

Nel rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha raccontato con emozione dell’ultima gravidanza e di come, però, abbia dovuto affrontare un parto difficile: “Vivienne aveva una spalla lussata, loro fanno delle manovre che se ci penso mi fanno impressione. Per averla tra le braccia ci sono voluti tanta forza e tanto tempo. Mi ero spaventata. Eppure stavo bene durante la gravidanza, mi sentivo la più bella, però mi sono spaventata perché ci è voluto un po’ di più per abbracciarla”.

Momenti difficili superati e da archiviare. Ora la bellissima modella sta vivendo un periodo davvero speciale fatto di grande felicità. Del resto dai suoi scatti emerge un’Alena Seredova mamma innamorata e soddisfatta della relazione con il compagno Alessandro Nasi.