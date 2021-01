Ilaria D’Amico si confessa su Buffon e il rapporto con i figli

editato in: da

Ilaria D’Amico si confessa, parlando dell’amore per Buffon e il rapporto con i figli. La giornalista e il portiere sono legati ormai da diversi anni e la love story procede a gonfie vele. Dopo il difficile divorzio da Alena Seredova, Gigi è riuscito a riportare la serenità in famiglia e oggi anche i rapporti con l’ex moglie sono buoni, soprattutto per il bene dei due figli frutto della loro unione: Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11.

A confermarlo anche Alena Seredova che, in occasione del compleanno del calciatore, ha concesso un’intervista in cui si è raccontata con grande sincerità, svelando la vita in famiglia. “Abbiamo una serie di riti – ha svelato a TuttoSport – a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown. Oggi pomeriggio sceglieremo tutti assieme cosa guardare. Uno dei papabili potrebbe essere “Ritorno al futuro 2”. E poi abbiamo i nostri giochi: nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare”.

Insieme da otto anni, Ilaria e Gigi hanno un figlio, Leopoldo Mattia, nato nel 2016. La D’Amico è anche mamma di Pietro, avuto dall’ex Rocco Attisani. A tenere unita la famiglia, ha raccontato la conduttrice, è proprio Buffon, grazie al suo carattere dolce e mite: “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo – ha detto -. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. È un ottimista. È gioia di vivere”.

Confessioni inedite per Ilaria che è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata e non ha mai raccontato molto riguardo le sue giornate con tutta la famiglia fra le mura di casa. Era il 2013 quando un bacio svelò la storia d’amore segreta fra Buffon e la D’Amico. All’epoca il portiere era sposato con Alena Seredova e la separazione fu molto dolorosa, accompagnata da gossip e indiscrezioni. Oggi, dopo un periodo difficile, gli ex si sono riappacificati. L’ex modella ha deciso di non voltarsi indietro, per amore dei figli, e nel corso degli anni ha ricostruito la sua esistenza. Nel maggio del 2020 ha dato alla luce Vivienne Charlotte, frutto del suo amore per il manager Alessandro Nasi con cui ha ritrovato finalmente la felicità.