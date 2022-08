Alena Seredova rivela i retroscena sulla proposta di nozze di Alessandro Nasi

Fonte: ANSA Alena Seredova, i 44 anni della showgirl: gli amori, i figli e la carriera

L’annuncio delle future nozze era arrivato con una storia su Instagram, ora Alena Seredova ha deciso di svelare qualcosa di più dei retroscena della proposta di Alessandro Nasi, raccontando le sue emozioni a rigurado e il legame profondo con il compagno e futuro marito.

Alena Seredova i retroscena sulla proposta di nozze di Alessandro Nasi

È un’estate d’amore per Alena Seredevova che ha da poco annunciato di aver detto sì al compagno Alessandro Nasi. I due vivono una bellissima storia d’amore da tempo, un sentimento profondo e vero dal quale è anche nata la piccola Vivienne.

Erano settimane che si rincorrevano le indiscrezioni di un possibile matrimonio, ma poi era stata proprio la modella ceca a confermare la bella notizia attraverso le sue storie Instagram. Uno scatto di coppia accompagnato da parole inequivocabili: “I said yes”, ovvero “Ho detto sì”.

Ora, a distanza di qualche settimana, ha rivelato qualcosa di più in un’intervista sulle pagine di Chi. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha spiegato: “Sicuramente non me lo aspettavo, sono troppo contenta perché penso che meriti di vivere tutto come ha sognato, e io mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta dopo la nostra Vivienne. Non vedo l’ora”

Parole che rivelano di come la proposta sia arrivata a sorpresa e della grande felicità che la lega al compagno, vicepresidente di Exor.

Ma su una possibile data per le nozze Alena Seredova ha fatto sapere di non aver ancora deciso: “Per adesso non sappiamo nulla. Ci sposeremo nel 2023. Non so ancora dove, proveremo ad essere pochi intimi”.

Insomma le nozze arriveranno, del resto l’amore che li lega va avanti da diversi anni e i due non potrebbero essere più felici e comlplici più di così. Il matrimonio sarà un nuovo passo importante, quella “ciliegina sulla torta” di cui ha parlato la modella.

La coppia si è conosciuta nel 2015 e da allora hanno compiuto passi importanti. Prima la convivenza e poi l’arrivo, nel 2020, della piccola Vivienne. Che per Alena è la terza figlia, dopo i due maschi avuti con dal precedente matrimonio, quello con Gianluigi Buffon.

Alena Seredova, l’amore e la felicità

Amore e grande felicità: Alena Seredova non potrebbe essere più felice di così. Con Alessandro Nasi ha ritrovato la gioia e la tranquillità di un amore profondo, destinato a durare. Lo si capisce non solo dalle foto pubblicate da Chi, ma anche da quelle che la modella ceca condivide sul suo account Instagram. Un dolcissimo diario di famiglia tra scatti con i figli e brevi, ma prodonde, dichiarazioni colme di sentimento. Come quando, in una foto di gruppo di famiglia ha scritto un “Manchi” indirizzato al futuro marito, una semplice parola che è piena di amore e che non ha bisogno di niente altro. O lo scatto di coppia pubblicato per Ferragosto che mostra due persone felici, con gli occhi pieni di quella gioia che ha il sapore dei sentimenti importanti.

Alla coppia e alle future nozze è stata dedicata la copertina di Chi, con uno scatto romanticissmo insieme alla piccola Vivienne.