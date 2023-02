Alena Seredova: “A giugno mi sposo”, e ai fan svela tutti i dettagli

Fonte: ANSA Alena Seredova, i 44 anni della showgirl: gli amori, i figli e la carriera

Non è più un segreto: Alena Seredova convolerà a nozze con Alessandro Nasi, ormai più che stabile compagno, padre dell’ultimo genita della showgirl ceca, Vivienne Charlotte, di quasi 3 anni. Le nozze dovrebbero celebrarsi quest’estate.

Una cerimonia attesa già da tempo, dallo scorso agosto, quando al dito di Seredova era apparso un vistoso anello di fidanzamento. La conduttrice non ha mai tenuta segreta la sua relazione con Nasi e ai fan ha svelato anche il mese delle nozze, resta segreta la location.

“A giugno mi sposo” la conferma social di Alena Seredova

“A quando le nozze?” chiede un follower, e Alena Seredova risponde senza problemi. “A giugno, perché prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli… Perciò siamo impegnatissimi”. La showgirl è madre di Louis Thomas e David Lee, 14 e 12 anni, nati dal precedente matrimonio con il portiere della nazionale Gianluigi Buffon.

Maggior riserbo è mantenuto da Seredova quando si inizia a parlare della location del ricevimento nuziale. Qualche tempo fa, aveva espresso il desiderio di festeggiare in Puglia, ma pare ci sia stato un cambio di programma: “Mi sarebbe piaciuto, ma alla fine il posto che cercavo non l’ho trovato e quindi, di conseguenza, mi sono spinta altrove” ha spiegato ai follower. Dove si sposeranno Seredova e Nasi resta dunque un segreto.

Nessuna grande sorpresa, era già tutto pronto da un po’. Già a gennaio la modella originaria di Praga aveva raccontato: “Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella, non si sa mai se poi l’aereo è pieno… Ho preso il vestito, il mio uomo ce l’ho, al resto ci penserà la mia amica Ale”. Alena si riferisce ad Alessandra Grillo, la stessa wedding planner che ha organizzato lo sfarzoso matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez (ben prima che i due andassero in crisi).

Alena Seredova e Alessandro Nasi: “Sono una donna fortunata, lui lo faccio tribolare”

Ai follower che la seguono su Instagram, Alena Seredova racconta con sincerità della propria relazione: “Sono io ad essere fortunata, devo ammettere che ogni tanto lo faccio tribolare”. Ma non devono essere poi così gravi le tribolazioni, visto che la storia tra la showgirl e Alessandro Nasi è stabile e serena da più di 8 anni.

Innamoratissima, la showgirl e modella non ha mai lesinato in complimenti verso il compagno 49enne, imprenditore torinese cresciuto a New York, cugino di John e Lapo Elkann: “Trovo che Alessandro sia un abbinamento vincente, – aveva raccontato in una diretta con i fan – un fisico molto sexy e una grande intelligenza. È un uomo molto dolce, un bravissimo compagno, un amante pazzesco e anche un papà, come dire, incredibile. È anche amico degli altri miei figli, veramente 10 e lode”.

Il secondo matrimonio per Alena Seredova

Sincera e trasparente ma senza mai strafare. Alena Seredova è stata molto discreta nell’annunciare le sue seconde nozze. Per la showgirl ceca si tratta infatti del secondo matrimonio, dopo quello con Gianluigi Buffon, suo compagno per nove anni e marito per tre, dal 2011 al 2014. La storia tra la modella e il portiere finì al centro del gossip, a causa del tradimento del calciatore con la giornalista sportiva Ilaria d’Amico. Relazione fedifraga di cui Alena Seredova venne a sapere quasi per ultima, ascoltando casualmente la notizia in radio. Non c’è da stupirsi, dunque, se adesso abbia deciso di tenersi il più possibile lontana dalla cronaca rosa.