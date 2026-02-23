C’è Posta per Te non va in onda: lo stop per Sanremo e il cambio programmazione Mediaset

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Anche C’è Posta per Te cede al ciclone Sanremo 2026 e lascia il campo alla kermesse, in attesa di tornare quando il Festival sarà terminato.

C’è Posta per Te si ferma: colpa di Sanremo 2026

La “Settimana Santa di Sanremo” è iniziata e le altre reti, come accade ormai da anni, hanno deciso di rinunciare ad una contro-programmazione diretta. Meglio evitare lo scontro con il colosso condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, puntando invece su programmi che rappresentano una certezza per i telespettatori e che non comportano rischi.

Proprio per questo anche C’è Posta per Te non andrà in onda durante la settimana di Sanremo 2026. Il celebre show condotto da Maria De Filippi verrà infatti sostituito sabato 28 febbraio dal film Come un gatto in tangenziale. Lo scontro fra il programma e la puntata finale del Festival dunque non ci sarà.

Ma C’è Posta per Te non è l’unica trasmissione che subirà un cambiamento nei prossimi giorni. La prima serata di Sky e Mediaset infatti cambierà proprio per via di Sanremo 2026. Martedì 24 febbraio e venerdì 27 febbraio, l’azienda del Biscione lascerà spazio alle soap con la messa in onda di Io sono Farah. Negli altri giorni invece torneranno in tv alcuni titoli molto amati come il film Il Gladiatore e, appunto, Come un gatto in tangenziale.

Non cambierà invece la programmazione per i programmi di approfondimenti e quelli che si occupano di cronaca politica. Resteranno dunque al loro posto Quarto Grado, Dritto e Rovescio, ma anche È sempre Cartabianca, Fuori dal Coro e Quarta Repubblica.

Anche Sky, come è noto, ha scelto di evitare lo scontro con Sanremo 2026. La finale di MasterChef, prevista per giovedì 26 febbraio, è stata spostata. Nella serata in cui a Sanremo scopriremo i duetti e le cover, su Sky andrà in onda lo speciale 4 storie per la finale. La finale del programma con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli è stata fissata per giovedì 5 marzo.

Come cambia la programmazione per Sanremo 2026

Anche l’access prime (non solo di Mediaset) subisce modifiche per via di Sanremo 2026. Il primo stop è quello di Stefano De Martino, in onda con Affari Tuoi solamente lunedì 23 febbraio e in pausa per tutta la settimana. Il ritorno della trasmissione è previsto per il 1 marzo.

Cosa andrà in onda in quella fascia oraria? Da martedì sino a sabato su Rai 1, subito dopo la messa in onda del Tg1, i telespettatori potranno seguire PrimaFestival, la striscia quotidiana che ha come compito quella di accompagnare il pubblico verso l’attesissima diretta dal Teatro Ariston.

L’inizio della puntata di Sanremo 2026 è prevista per le 20.40, con un finale che arriverà quasi sicuramente a notte tarda, dunque fra l’1 e le 2. A cambiare in questa settimana così particolare non sarà solamente Affari Tuoi. Mediaset ha infatti deciso di apportare una piccola modifica anche a La Ruota della Fortuna che i telespettatori potranno seguire, ma in versione accorciata.

Ciò significa che Samira Lui e Gerry Scotti punteranno a salutare il pubblico e a chiudere per le 21.20 in modo da non sovrapporsi troppo alle puntate di Sanremo 2026.