Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Maria De Filippi non sfiderà Carlo Conti: niente puntata di C'è posta per te durante la finale di Sanremo 2026

Se non state apprezzando Sanremo 2026 e volevate un’alternativa televisiva su Canale 5, resterete delusi. Mediaset ha infatti deciso infatti di non mandare in onda C’è posta per te. Niente dose settimanale di Maria De Filippi, dunque, ed ecco il motivo.

C’è posta per te evita Sanremo

Non si tratta di una novità assoluta di quest’anno. Mediaset e Rai comunicano più di quanto non pensiamo. Ormai da tre anni, circa, Pier Silvio Berlusconi ha smesso di portare avanti uno scontro senza senso.

Dividersi gli ascolti in presenza di grandi eventi non fa il bene di nessuno. Per questo motivo si è scelto di non presentare un testa a testa per l’ultima percentuale di share, semplicemente modificando il palinsesto.

Sabato 28 febbraio 2026 non andrò in onda C’è posta per te. L’ultima volta in cui la regina della televisione tentò il gran colpo non andò per il meglio. Era il 2023 e gli ascolti furono deludenti.

Oggi la situazione è diversa, a dire il vero. La resa di Carlo Conti al suo ennesimo Sanremo è sotto le aspettative. Gli ascolti parlano chiaro. Maria avrebbe la chance di assestare un ottimo colpo ma l’azienda ha deciso di non scendere in campo.

Al di là della volontà di tenere buoni i rapporti con la controparte, c’è da considerare la persistenza di un reale rischio di fallimento. Per quanto questa edizione della kermesse sia un po’ sottotono, non è prevedibile la reazione del pubblico dinanzi alla finale. Conti potrebbe sorprendere tutti. L’ultima volta Canale 5 raccolse appena il 12,3% di share, con 2,6 milioni di spettatori. Amadeus al tempo raggiunse punte superiori al 70% di share. Non sarà questo il caso ma Berlusconi e De Filippi non intendono sprecare una delle frecce più preziose nella loro faretra.

Cosa va in onda su Canale 5

É bene sottolineare come la mancata concorrenza con Sanremo non riguardi soltanto Mediaset. Lo scontro non conviene a nessuno, neanche a Sky. Nonostante un gran numero di fan fedeli, la piattaforma ha deciso di rinviare la finale di Masterchef, evitando di costringere il pubblico a scegliere.

In maniera strategica, poi, è stato deciso di lanciare la nuova stagione di Pechino Express proprio domenica 1° marzo, ovvero quando tutti, sconvolti dalla fine di Sanremo, non sapranno cosa guardare.

Al posto di C’è posta per te, tornando su Canale 5, andrà in onda un film. Nessuno verrà gettato allo sbaraglio al posto di Maria De Filippi. Una scelta conservativa e intelligente, con il prescelto che è Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto.