Chiara Ferragni, in Africa con preziosi look safari chic

Erano anni che Chiara Ferragni sognava di visitare il Sudafrica, ma il viaggio era stato rimandato a causa della pandemia. Adesso, l'influencer sta finalmente vivendo il suo sogno, con una settimana di safari assieme agli amici più cari. L'album delle vacanze condiviso sui social è da sogno: bagno con gli elefanti, la savana al tramonto e incredibili paesaggi incontaminati. Il look non poteva che essere a tema: sono destinati a far tendenza i pantaloni animalier a vita bassa, abbinati a un crop top a costine beige con maniche corte e collo alto, impreziosito da un layering di collanine dorate.