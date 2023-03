Fedez a un anno dal tumore: “Ricordo la mia prima paura”

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, le tappe della loro relazione: l’amore, i figli e la crisi

Ci sono date che restano cerchiate in rosso nella mente di chi le vive. Segnano quel confine sottile, e quasi impalpabile, tra il prima e un dopo. Fedez, di una delle sue date, ne ha parlato in un post Instagram, ricordando il giorno della diagnosi di raro tumore al pancreas contro il quale ha lottato. E ricordando anche qual è stata la sua prima paura.

In tutto questo c’è anche un messaggio, implicito ma potente, sul come guardare al passato sia un modo per apprezzare ancora di più il presente.

Fedez, il suo messaggio a un anno dal tumore

Una data che gli ha cambiato la vita e per questo va ricordata. Fedez è tornato su quello che è stato uno dei momenti più difficili, perché la diagnosi di una malattia fa sempre paura.

Lo ha fatto per ricordare che un anno fa gli hanno detto che aveva un raro tumore al pancreas, una doccia fredda per lui e per tutti coloro che gli vogliono bene. Se si torna con la mente a quel periodo, si può ricordare come avesse svelato qualcosa in alcune storie Instagram, per poi dare un nome a tutto qualche tempo dopo.

Ora è passato un anno e Fedez ha voluto ricordare quegli istanti, mostrando anche una profonda gratitudine per ciò che ha. Lo ha fatto condividendo uno scatto speciale, un selfie con i due figli Leone e Vittoria. E aprendo un po’ il suo cuore ai follower su Instagram.

“L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas – ha spiegato sottolineando quale è stato il primo timore -, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi”.

Una situazione dolorosa che Fedez ha affrontato con il sostegno della moglie Chiara Ferragni, che ha ringraziato in più di un’occasione. Ora è il tempo della gratitudine e del rendersi conto del valore di ogni singolo momento: “Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo”. Un pensiero che è un grande insegnamento per tutti perché ci ricorda di apprezzare ciò che si ha e di dare valore a ogni singolo piccolo momento di felicità quotidiana.

Fedez, l’ultimo difficile periodo

Non è stato un periodo facile per Fedez, parte della difficoltà che stava vivendo è emersa dai suoi social: una presenza sempre più diradata, qualche apparizione in cui balbettava vistosamente e dei lunghi silenzi. Come se non bastasse non è neppure più apparso sui social della moglie Chiara Ferragni, dando subito adito a voci di crisi, sempre più insistenti.

Ma poi è stato lui stesso a voler mettere un punto al fiume di parole che sono state scritte sulla tenuta del suo matrimonio e su ciò che stava accadendo. Parole chiare, precise, puntuali. Che hanno fatto luce e hanno azzerato le mille supposizioni che continuavano a serpeggiare. E Chiara? Neppure per lei è stato semplice. Lo ha spiegato in un lungo post in cui ha aperto il suo cuore e ha messo in mostra le fragilità

Ora, sembrerebbe che le cose vadano meglio, che siano tornate a quella normalità che c’era prima del periodo buio. E le parole di gratitudine di Fedez sono potenti e importanti.