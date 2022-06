Love Mi, la dedica di Fedez per la moglie Chiara (che non trattiene le lacrime)

Fonte: Ufficio stampa Love Mi Love Mi, sfida di stile tra Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno: i look più belli

“Devo ringraziare mia moglie Chiara”. Love Mi è stato il palco di forti emozioni e momenti che non dimenticheremo. Fedez e J-Ax di nuovo insieme professionalmente, ma anche umanamente. La grinta di Fedez, che si è esibito senza maglietta, con la cicatrice in vista, segno che guarire interiormente significa che ciò che ti ha fatto male non controlla più la tua vita. E quella dedica per sua moglie, Chiara Ferragni, che non gli ha mai lasciato la mano, nemmeno una volta.

Fedez, il ringraziamento per Chiara sul palco di Love Mi

Quando a marzo Fedez si è operato per il tumore al pancreas, qualcosa nella sua vita è cambiato. Più di qualcosa, in realtà. Su stessa ammissione del rapper, ha rivalutato ciò che contava di più, comprendendo il profondo significato di spendere tempo – e non soldi – insieme alle persone che ama, come sua moglie, i suoi figli, la famiglia. E J-Ax, che gli è rimasto vicino per anni, fino a quel brutto litigio che sembrava aver rotto l’incantesimo di un’amicizia unica.

Ed è così che, verso la fine del concerto, quando nella scaletta di Love Mi erano previsti proprio il duo Fedez e J-Ax, il rapper non si è trattenuto e ha salutato il pubblico con un discorso che è arrivato a tutti, non solo ai suoi fan, ma anche a chi lo segue ogni tanto, lo ascolta come sottofondo. Ha ricordato quei momenti in cui temeva di non salire più sul palco, in cui aveva paura di morire, di abbandonare questo mondo, di non vedere i suoi figli crescere.

Il discorso di Fedez sul palco di Love Mi

“Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo. Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un’ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita”. In una prima battuta, il pensiero è andato a loro, ai dottori che lo hanno aiutato a marzo, che gli hanno permesso di iniziare la lotta contro il tumore al pancreas.

“Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie“. Una dedica profonda, di poche parole, che fa comprendere quanto nella vita l’amore e l’amicizia possano salvarti, aiutarti ad affrontare tutti quei momenti in cui pensi di non farcela. Chiara non ha trattenuto le lacrime: vicino alla sorella Valentina Ferragni, sotto il palco, ha guardato suo marito con occhi pieni di amore, e uno sguardo carico di pianto, forse anche ripensando a quei mesi difficili.

Il ritorno di Fedez e J-Ax

Su quel palco abbiamo visto abbracci ed emozioni. Due vecchi amici pronti a perdonarsi, ad andare avanti, a tornare insieme. “Sono contento che abbiamo fatto questa cosa in questo momento. Sentivo che nelle nostre vite doveva esserci qualcosa: non farsi guidare dal rancore e dall’odio. Abbiamo messo sulla bilancia le cose positive e negative nostre e la bilancia è scesa subito su quelle positive”, ha concluso così Fedez il suo discorso di chiusura, parlando del suo rapporto con J-Ax. Il sipario è sceso poco dopo la mezzanotte: un concerto indimenticabile.