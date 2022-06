Le bellissime di Love Mi: Aurora, Elenoire e Keta vincono

Ben 6 ore di musica live, per una buona causa: è Love Mi , l'evento dell'estate, ideato da Fedez , onlus che segue la riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche. Se le canzoni sono il fulcro della serata, non è possibile ignorare i look delle protagoniste della serata. Partendo da Aurora Ramazzotti , le conduttrici, fino alle tante performer, come Mara Sattei, Beba e Myss Keta. Chi è stata la più elegante, e chi la più eccentrica?