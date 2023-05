Elenoire Casalegno, le lacrime a “Verissimo” per la persona più importante

Elenoire Casalegno si è mostrata in una veste inedita durante l’intervista a Verissimo nella puntata del 6 maggio. La conduttrice ha pianto ricordando momenti difficili della sua vita, legati alla persona più importante per lei, sua figlia, Swami Anaclerio, nata dall’amore con il dj Ringo nel 1999. La Casalegno ha raccontato un aneddoto inedito sulla nascita della ragazza, e si è commossa rivedendo le immagini di una vecchia intervista, quando Swami aveva solo pochi mesi.

Elenoire Casalegno a “Verissimo”: “Ho rischiato di perderla”

Ospite della nuova puntata di Verissimo, Elenoire Casalegno ha raccontato un aneddoto inedito del suo passato, molto doloroso, legato a sua figlia. Infatti la popolare conduttrice ha svelato a Silvia Toffanin di aver rischiato di perdere la bambina per una complicazione scoperta per puro caso. Per fortuna, grazie al tempismo di una sua sensazione, è stata operata d’urgenza per salvare la vita della piccola.

“Ero all’ottavo mese, stavo bene. Non avevo nessun problema fisico, ma avevo una strana sensazione. Non volevo far preoccupare nessuno, ma Ringo mi convinse e chiamai la dottoressa”. All’epoca Elenoire Casalegno aveva solo 23 anni, e inizialmente pensava si trattasse solo di ansia per il parto, ma il suo medico decise di visitarla comunque. “Mi disse di andare quella sera per fare un monitoraggio, e così sarei stata più tranquilla”.

Ma un semplice controllo si trasformò in una corsa contro il tempo: “Inizialmente sembrava tutto tranquillo, il battito della bambina era normale ma un po’ accelerato, ma se mi mettevo di fianco, non si sentiva più.” Fu in quel momento, ha spiegato Elenoire, che la dottoressa fermò il compagno dell’epoca e padre della bambina, Ringo, che stava per tornare in radio per una diretta: “Gli disse che avevano solo ventiquattro minuti per operarmi, la situazione per nostra figlia era critica, e dovevano fare d’urgenza. E così, mezz’ora dopo è nata Swami, all’ottavo mese. Il tempismo l’ha salvata, perché ho davvero rischiato di perderla“.

Le lacrime di Elenoire Casalegno per sua figlia

Se ora Elenoire Casalegno può raccontare con coraggio questa storia, è solo perché c’è stato un lieto fine. Però, ripensando alla nascita di Swami e alla ragazza splendida che è oggi a 23 anni (la sua stessa età quando l’ha avuta), la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Infatti, rivedendo una vecchia intervista, nella quale sua figlia aveva solo pochi mesi, Elenoire è esplosa in un pianto di sfogo nello studio di Verissimo.

“Mi domando sempre come sono riuscita a creare un essere vivente perfetto, con due braccia e due gambe. Sarà per quello che è accaduto prima della sua nascita, ma penso che la sua venuta al mondo sia un miracolo, come tutte le nascite. Non voglio sentire altre spiegazioni, è così”. Ora che Swami è adulta, e da un anno è andata via di casa, la Casalegno sta ripensando alle sue scelte di vita del passato.

“Mia figlia l’abbiamo voluta, è stata una scelta. Però oggi che vivo da sola mi godo tante cose che non ho potuto vivere a quella età. Swami è cresciuta felice, con suo padre, nonostante la separazione, non abbiamo mai litigato, ce la siamo gestita da noi nostra figlia con grande serenità. Però, i primi sei mesi dopo che è andata a vivere da sola è stata una tragedia, si è genitori per sempre”. Un’amicizia forte, quella con il papà di sua figlia, Ringo, ha permesso alla conduttrice di crescere sua figlia senza i soliti dissapori che affrontano i genitori dopo una separazione.

Elenoire Casalegno: “Perché non ho avuto altri figli”

Anche se Elenoire Casalegno ama fare la mamma, non ha rimorsi sul non aver avuto altri figli: “Non ho voluto averli, assolutamente no – ha dichiarato ai microfoni di Verissimo, dando una spiegazione precisa alla sua scelta – non ho trovato un altro compagno con cui fosse giusto fare un figlio, sì, poi crescono, ma è dura. Fare la mamma è bellissimo, ma dobbiamo parlare anche delle difficoltà, non si è sempre perfette, ma dobbiamo imparare a perdonarci”.

Attualmente legata sentimentalmente a un nuovo compagno, Alessandro, del quale lei non vuole parlare, ma che pare sia dirigente e organizzatore di eventi per il Milan Calcio. Tra le sue storie passate, oltre al già citato Ringo, troviamo l’ex marito Sebastiano Lombardi, il musicista Omar Pedrini e Vittorio Sgarbi.